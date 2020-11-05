В Баку сообщили об обстреле армянскими ВС трех районов страны

БАКУ, 5 ноября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в четверг, что ВС Армении обстреляли ряд сел в Геранбойском, Тертерском и Агджабединском районах.

"В течение ночи подразделения армянских вооруженных сил периодически подвергали обстрелу населенные пункты Геранбойского и Тертерского районов. Утром в 07:50 (06:50 мск) противник выпустил четыре снаряда по селу Гиямеддинли Агджабединского района", - говорится в сообщении, размещенном в канале Министерства обороны Азербайджана в Telegram.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.