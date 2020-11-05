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NYT: полиция задержала около 60 участников акции протеста на Манхэттене

Три человека были задержаны за поджог мусорных баков, другие - за блокирование доступа на станцию метрополитена и оказание сопротивления полиции

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка задержала около 60 участников акции протеста, организованной минувшим вечером в районе площади Юнион-сквер, в южной части Манхэттена. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

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По данным издания, начавшаяся мирно акция, в которой приняли участие несколько сотен человек, "быстро приобрела агрессивный характер". Протестовавшие - в основном сторонники кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена, требовавшие признания его победы на прошедших 3 ноября в США всеобщих выборах, - стали перекрывать автомобильное движение на улицах и выкрикивать лозунги с призывами поджога полицейских участков.

Правоохранители, пишет издание, окружили наиболее агрессивную группу протестующих и произвели задержания. По словам представителя полиции, три человека были задержаны за поджог мусорных баков, другие - за блокирование доступа на станцию метрополитена и оказание сопротивления полиции.

"Мы ценим важность свободы слова, но задержанные пытались лишить людей права на проведение мирного протеста", - говорится в размещенном в Twitter заявлении управления полиции Нью-Йорка.

Теги
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