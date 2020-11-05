В Портленд введут Национальную гвардию США для пресечения беспорядков

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун распорядилась о введении в Портленд Национальной гвардии США для наведения порядка на улицах, где после выборов вспыхнули протесты. Об этом сообщила в четверг газета USA Today.

По ее данным, правоохранительные органы фиксируют "широкомасштабные правонарушения". Поступали сообщения об актах вандализма. Ожидается, что Национальная гвардия США поможет установить порядок на улицах города местной полиции.

"По приказу губернатора мы продолжаем совместную работу, обоюдное обеспечение ресурсами и информацией для решения проблем в сфере общественной безопасности", - приводит газета сообщение пресс-службы местных правоохранительных органов.

Согласно информации USA Today, в Портленде в настоящий момент активны две группы демонстрантов. Сообщается о девяти задержанных.