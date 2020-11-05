CNN: протестующие собрались у избирательного центра в Аризоне

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Толпа протестующих собралась в Финиксе у избирательного центра округа Марикопа (штат Аризона). Как сообщает в четверг телеканал CNN , среди демонстрантов много сторонников кандидата от республиканцев и действующего президента США Дональда Трампа.

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К центру, где проводится подсчет голосов, пришло много сторонников нынешнего главы Белого дома. "Очень много красных кепок, плакатов в поддержку Трампа и призывов", - сказала корреспондент телеканала с места событий. Проход толпе преграждают сотрудники правоохранительных органов.

Несколько человек проникли внутрь, однако после пары вопросов о подсчете голосов покинули здание.

Как сообщает местное подразделение телекомпании ABC, некоторые протестующие вооружены.

Ранее штаб президента сообщал о возможности подать судебные иски в связи с обработкой бюллетеней в американских штатах Аризона и Невада.

Трамп, согласно прогнозам телеканала Fox News, уже заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден - 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.