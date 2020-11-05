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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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В МИД Армении сообщили, что встреча Пашиняна и Алиева на данный момент не планируется

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении

ЕРЕВАН, 5 ноября. /ТАСС/. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева для переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта на данный момент не планируется. Об этом в четверг в ходе брифинга в парламенте заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

"Я не могу сказать, что на данный момент планируется встреча Пашиняна и Алиева", - отметил он.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Теги
АрменияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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