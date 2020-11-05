СМИ: Минюст США разрешил присутствие вооруженных федералов в центрах подсчета голосов

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции США уведомило в среду работников прокуратуры о допустимости присутствия вооруженных агентов федеральных служб в центрах подсчета избирательных бюллетеней для расследования возможных нарушений, допущенных в ходе прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Hill.

По данным издания, в соответствующем пояснении представителя Минюста, направленном по электронной почте, говорится, что запрет на присутствие вооруженных федеральных агентов на избирательных участках в день проведения выборов не распространяется на их присутствие там или в местах подсчета избирательных бюллетеней по завершении этого дня. "Закон не запрещает вооруженным сотрудникам федеральных правоохранительных ведомств реагировать, расследовать или предотвращать совершение преступлений по федеральному уголовному праву на закрытых избирательных участках или в других местах, где ведется подсчет избирательных бюллетеней", - цитирует газета электронное послание представителя министерства юстиции.

Собеседники The Hill, бывшие служащие федеральных ведомств, обратили внимание на то, что это пояснение Минюста последовало вскоре после заявления президента США Дональда Трампа, добивающегося переизбрания на новый президентский срок от Республиканской партии, о намерении оспорить в суде подсчет голосов избирателей в некоторых штатах и даже остановить там этот процесс. Так, по словам бывшего руководителя управления по гражданским правам в администрации экс-президента Барака Обамы Ваниты Гапты, Минюст не имеет права "вмешиваться в процесс подсчета голосов, заходить на территорию избирательных участков или изымать избирательные бюллетени даже в ходе проведения расследования". По ее мнению, "федералы" могут лишь сделать копии бюллетеней, но сами они остаются в распоряжении сотрудников местных избирательных комиссий.

Министерство юстиции, пишет газета, пока никак не откликнулось на просьбу прокомментировать свое разосланное электронное уведомление.