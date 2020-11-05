Лукашенко: временное закрытие границ Белоруссии связано не с политикой, а с COVID-19

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принятое недавно на фоне эпидситуации решение о закрытии для въезда границ страны является временным и не содержит политических причин. Об этом он сказал в четверг на совещании, посвященном принимаемым мерам противодействия распространению вирусных инфекций.

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"Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более, что пик у нас не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И оно носит также временный характер - это временное решение" - сказал Лукашенко, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

Как отметил президент, эпидемическая ситуация в мире на сегодняшний день развивается по одному из самых негативных сценариев. "Я имею в виду не рекордные цифры заболеваемости в большинстве европейских государств. И даже не полный локдаун (режим жесткой изоляции - прим. ТАСС) в некоторых странах. Очевидно, что ущерб экономикам будет нанесен непоправимый и, возможно, невосполнимый, - сказал Лукашенко. - Но сейчас думать следует не о нем. Еще не успели появиться эффективные и надежные лекарства от коронавируса, как вирус мутировал и стал приспосабливаться к применяемым методам борьбы с ним".

Власти Белоруссии с 1 ноября ограничили пересечение границы иностранцами в наземных пунктах пропуска из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения не распространяются на лиц, прибывающих в Белоруссию через Национальный аэропорт Минск. Граждан России, которые едут транзитом через территорию Белоруссии в РФ, ограничения не коснулись.

Весной президент Белоруссии не видел необходимости закрывать границы из-за пандемии. Максимальное число инфицированных в Белоруссии было выявлено в апреле, когда ежедневно заболевали свыше 900 человек. В условиях пандемии белорусские власти не стали вводить карантин.

Региональные штабы

Глава государства поручил организовать в стране региональные штабы по реагированию на ситуацию с распространением коронавируса. "В период весенней волны коронавируса мы сделали ставку на местные власти как на опорные центры принятия оперативных решений. И эта практика доказала свою эффективность. Сегодня складывается схожая ситуация. Поэтому нам следует в течение одного-двух дней организовать региональные штабы", - заявил Лукашенко, передает БелТА.