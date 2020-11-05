Украина проведет саммит по "Крымской платформе" в мае 2021 года

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Работа по созданию переговорной площадки по вопросам Крыма продолжается и увенчается проведением саммита в Киеве в мае следующего года. Об этом в четверг на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Инициатива по созданию "Крымской платформы" динамично и нормально развивается. Мы ведем активный диалог с партнерами и информируем их, получаем поддержку и готовность участвовать в ней. <...> Эта работа не будет останавливаться ни на день и увенчается саммитом "Крымском платформы", который пройдет в Киеве. Этот саммит "Крымском платформы" состоится в мае 2021 года", - сказал министр.