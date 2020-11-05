Курц заявил, что госорганы Австрии не всегда могут противодействовать экстремистам

ВЕНА, 5 ноября. /ТАСС/. Государственные органы Австрии не всегда обладают нужными правовыми средствами для противодействия экстремистам. Об этом заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц в послании Национальному совету Австрии (нижняя палата парламента).

"Случай с террористом в минувший понедельник отчетливо демонстрирует, что австрийские органы - от юстиции, полиции и до защиты конституции (контрразведка - прим. ТАСС) - не всегда обладают правовыми средствами, чтобы следить за исламистскими экстремистами и другими опасными лицами, содержать под стражей или накладывать санкции", - сказал Курц.

По его словам, власти Австрии в будущем будут стараться не допустить существования радикальных структур, которые действуют против государства и конституции. "Нам нужны улучшенные средства в отношении известных опасных лиц", - добавил Курц.

Канцлер также проинформировал о проведении реформы Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (служба госбезопасности и контрразведки - прим. ТАСС), которому, по его мнению, был нанесен ущерб в предыдущие годы.

Провал в коммуникации МВД

В среду стало известно, что МВД Австрии заранее не уведомило министерство юстиции о том, что полиция Словакии еще летом предупредила австрийских коллег о попытке устроившего стрельбу в Вене боевика купить боеприпасы. Если бы Минюст заранее получил от австрийской спецслужбы при МВД соответствующую информацию, тогда это послужило бы основанием поместить под арест злоумышленника, который в апреле 2019 года был осужден по статье о терроризме, но в декабре того же года был условно досрочно освобожден из тюрьмы. В течение трех лет за ним должно было вестись наблюдение спецслужбами.

В прокуратуре Вены сообщили, что информация о попытке купить оружие в Словакии поступила к ним от австрийской спецслужбы только в ночь самого теракта в столице Австрии. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер признал, что в коммуникации внутри его ведомства "что-то пошло не так". В связи с этим власти решили учредить независимую следственную комиссию по выяснению всех обстоятельств произошедшего.