Лукашенко вручил генеральские погоны отличившимся военным

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил военных, которые, по его словам, показали, как надо защищать интересы государства и свой народ.

"Сегодня мы также вручаем новые погоны генералам, которые наглядно показали, как нужно служить Отечеству, когда оно в опасности, как надо защищать интересы государства и свой народ", - сказал Лукашенко в четверг, вручая государственные награды и генеральские погоны представителям высшего офицерского состава, сообщает агентство БелТА.

Президент Белоруссии вручил погоны генерал-лейтенанта министру обороны Виктору Хренину, председателю КГБ Ивану Тертелю и председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо, а также погоны государственного советника юстиции 2-го класса генеральному прокурору Андрею Шведу. По словам Лукашенко, "настоящий патриотизм по большей части это не слова, а дела, которые повышают качество жизни белорусов и значительно укрепляют наше государство". Президент выразил убеждение, что власти со своими сторонниками сумеют "преодолеть трудности, потому что мы - народ и нас подавляющее большинство". "Мы знаем, что делать, и сделаем все возможное, чтобы защитить и сохранить наше Отечество, завтрашний день наших детей и наших внуков", - сказал Лукашенко.

Вручая государственные награды работникам предприятий агропромышленного комплекса и сферы обслуживания, учреждений образования, науки и спорта, президент Белоруссии отметил, что их заслужили те, кто "делает жизнь белорусов комфортной и безопасной, кто прославляет страну".

"Вы не просто успешные люди, вы строители, которые создают настоящее и будущее страны, будущее новых поколений белорусов. Каждый здравомыслящий человек знает, что только упорный созидательный труд является источником благополучия", - сказал Лукашенко.