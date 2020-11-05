Киев допускает выборы в Донбассе до 31 марта 2021 года при ряде условий

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Украина допускает возможность проведения выборов на неподконтрольной территории Донбасса до 31 марта 2021 года, но по украинскому законодательству и при условии восстановления контроля на совместном участке границы с РФ. Об этом заявил в четверг на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если мы стремимся к урегулированию, то мы, безусловно, должны провести выборы. Но только после восстановления полного контроля на совместном неподконтрольном участке российско-украинской границы. Они должны пройти в соответствии с украинским законодательством, стандартам ОБСЕ и при допуске наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ - позиция Украины в этом вопросе остается очень четкой", - сказал он.

Кулеба добавил, что по выборам нет сильной привязки к конкретной дате, но рассматривается 31 марта. "Какого-то символического значения в этой дате - 31 марта - нет, просто так просчитано в плане (разработанном украинской стороной - прим. ТАСС)", - пояснил министр.

Кулеба также рассказал, что разведение сил и средств в Донбассе на четырех новых участках стоит в повестке дня контактной группы по урегулированию конфликта.

Накануне исполняющий обязанности командующего украинскими объединенными силами (силовой операцией в Донбассе - прим. ТАСС) Виктор Ганущак на брифинге сообщил, что контактная группа согласовала четыре новых участка разведения сил на востоке страны. Он уточнил, что разведение планируется в районах Славяносербска, Петропавловки и Нижнетеплого в Луганской области, а также Григоровки в Донецкой области.

О том, что контактная группа достигла договоренности о разведении сил и средств на четырех новых участках в Донбассе, сообщал президент Украины Владимир Зеленский еще в августе. Однако тогда его заявление опровергли в Донецкой народной республике.