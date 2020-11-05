Минобороны Армении сообщило о попытке азербайджанских ВС атаковать на востоке Карабаха

ЕРЕВАН, 5 ноября. /ТАСС. Вооруженные силы Азербайджана в четверг предприняли попытку наступления на восточном направлении на линии соприкосновения в Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"5 ноября около 10:30 (09:30 мск - прим. ТАСС) силы ВС Азербайджана на восточном направлении осуществили попытку нападения с использованием бронированных машин", - написала она на своей странице в Facebook. По ее информации, "противник был отброшен, оставив на поле боя одну бронированную машину, один грузовик, многочисленные тела". "Оперативная ситуация остается под контролем армии обороны", - отметила она.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.