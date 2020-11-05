В Баку сообщили о гибели 92 мирных жителей Азербайджана с начала эскалации в Карабахе

БАКУ, 5 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура Азербайджана сообщила в четверг об увеличении до 92 числа погибших среди гражданского населения с азербайджанской стороны с начала эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

"В результате обстрелов армянской стороной с 27 сентября по сегодняшний день погибли 92 гражданских лица, еще 404 человека получили ранения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее сообщалось о 91 погибшем и 405 раненых.

В ведомстве добавили, что ущерб был нанесен 100 многоквартирным зданиям, 2 971 частному дому, а также 502 другим гражданским объектам.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992 - 1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.