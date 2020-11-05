Литовские депутаты предлагают поддержать польских женщин, желающих сделать аборт в Литве

ВИЛЬНЮС, 5 ноября. /ТАСС/. Литовские парламентарии выступили с инициативой создать фонд поддержки польских женщин, которые из-за проблем в своей стране захотели бы сделать аборт в Литве. Такой призыв содержится в проекте резолюции, зарегистрированном в четверг в секретариате Сейма (парламента) Литвы.

"Правительству предлагается создать специальный фонд для поддержки женщин Польши, которые захотят сделать аборт в Литве", - сказала журналистам инициатор резолюции депутат Довиле Шакалене.

Парламентарий призвала высказаться по вопросу жестких ограничений на аборты, вводимых Варшавой, президента Гитанаса Науседу, а также Сейм, которому Шакалене предлагает "выразить озабоченность по поводу решений, которые принимает Польша - важный и близкий сосед, стратегический партнер Литвы, а также поддержать проходящие протесты".

22 октября Конституционный суд Польши принял решение о том, что разрешенный законодательством аборт по причине патологии плода противоречит главному закону страны. Решение вступит в силу после его публикации в "Официальном вестнике". С этого момента в стране останутся только две причины, позволяющие официально сделать аборт, - угроза жизни и здоровью матери или если беременность наступила вследствие изнасилования.

Уже две недели в разных городах Польши продолжаются акции протеста. Протестующие почти каждый вечер шествуют по центральным улицам, демонстрируя свою позицию. Противники запрета абортов даже высказывали свое недовольство у костелов, в ряде случаев дошло до прерывания воскресных богослужений. Неоднократно в разных городах доходило до стычек участников акций с полицией, был применен слезоточивый газ.