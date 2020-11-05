"Трамп доказал свою жизнестойкость". Мировые СМИ о выборах президента США

3 ноября в США состоялись выборы президента. Их итог неясен до сих пор. Подсчет голосов распался на два этапа: первоначально лидировал Трамп, затем инициатива перешла к его оппоненту Джозефу Байдену. Сейчас он в одном шаге от провозглашения президентом США. США

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The New York Times: "В итоге самое масштабное вмешательство в американские выборы произошло не со стороны России, Китая, Ирана или Северной Кореи. Оно произошло со стороны президента США. В то время, когда пишутся эти строки, еще неизвестно, кто победил на выборах... В то же время мы знаем, что президент Трамп лгал общественности ранним утром в среду, когда заявлял о своей победе и пытался защититься от избирателей с помощью юридических методов. Его бесцеремонность подрывает нашу избирательную систему и саму идею мирного процесса передачи власти". The Washington Post: "Складывается впечатление, что 20 января следующего года Джо Байден станет президентом США. И после того, как вечером того дня завершатся инаугурационные балы, он снимет смокинг, облачится в робу и войдет в тюремную камеру, ключи от которой находятся у лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса Митча Макконнелла... У него теперь есть шанс саботировать деятельность президента-демократа с самого начала. Столь же важно понимание Макконнеллом того, что Республиканская партия, вероятно, заплатит лишь небольшую политическую цену, как далеко бы он ни зашел. То, что она получит взамен, с лихвой будет стоить каждого потраченного цента... Что это означает? Для начала вы можете взять все тщательно подготовленные Байденом и его командой в ходе избирательной кампании политические планы и выбросить их в мусорное ведро. Не будет ни расширения медицинского страхования, ни амбициозного законодательства, направленного на борьбу с изменением климата, ни движения к универсальному пособию по уходу за ребенком, ни повышения минимального уровня оплаты труда, ни нового закона о правах избирателей, ни расходов на инфраструктуру... Не будет и нового пакета мер стимулирования экономического роста в условиях пандемии. Макконнелл знает, что вину возложат на Байдена, если экономические трудности будут сохраняться… Чем бы ни завершилась эта избирательная гонка, Трамп по состоянию на утро среды набрал на 3 млн больше голосов избирателей по всей стране, чем в 2016 году... Недостойные стороны Америки не являются какой-то случайностью, они представляют собой отличительные черты... Невозможно в действительности отказаться от мировоззрения, которого придерживается половина страны. Или за которое она по крайней мере готова проголосовать…

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Во вторник вечером в очередной раз было увлекательно наблюдать и слушать, как аналитики всех мастей выражали свое удивление не только тем, что кандидату от Демократической партии не удалось одержать легкую победу на выборах, но и тем, что у президента Трампа действительно был шанс взять верх на них. Удивиться произошедшему минувшей ночью — значит бездоказательно верить в то, что социологи исправили допущенные в 2016 году ошибки, а победа бывшему вице-президенту Джо Байдену была обеспечена... После неожиданной победы в 2016 году многие республиканцы хотели, чтобы Трамп умерил пыл и стал более серьезным, более похожим на президента, что смогло бы привлечь более широкий круг избирателей. Вместо этого Трамп сыграл ва-банк, продолжая оставаться самим собой, он пошел на риск, считая, что энтузиазма и самоотверженности его основных сторонников будет достаточно, чтобы снова вывести его на финишную прямую". The Wall Street Journal: "Выборы 2020 года, исход которых еще не определился, уже продемонстрировали, что популистское движение, локомотивом которого являются избиратели в сельской местности, возникло неслучайно в 2016 году и оказалось жизнестойким.

Эта социальная база, на которую опирался Дональд Трамп, показала себя конкурентоспособной в большинстве колеблющихся штатов и помогла республиканцам превзойти самих себя на выборах в Конгресс.

Доказательства этого видны в убедительных победах Трампа в Огайо, Айове, Флориде и Техасе... Демократы, несмотря на некоторые успехи в Аризоне и других штатах, не смогли завоевать или удержать ключевые посты в симпатизирующих республиканцам районах по всей стране, даже получив десятки миллионов долларов от доноров... Даже если Джо Байден одолеет Трампа, его преимущество, скорее всего, окажется не таким значительным, как прогнозировали опросы и надеялись представители Демократической партии".

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Foreign Рolicy: "Главный вопрос: что эти результаты значат для страны? Кто бы в итоге ни победил в борьбе за Белый дом, важно то, что около половины американцев поддержали националиста, лжеца, который упустил развитие самого серьезного кризиса в Америке. В этом году Трамп завоевал больше голосов избирателей, чем во время кампании 2016 года. Это значит, что он увеличил поддержку среди выходцев из стран Латинской Америки и афроамериканцев. Республиканцы вполне могут сохранить большинство в Сенате. Все это приводит нас к одному выводу: 2016 год не был лишь делом случая... Перед нынешними выборами казалось, что конец трампизма неизбежен, многие республиканцы высказывали мнение, что партия нуждается в реформах... Однако теперь, когда Трамп и его команда проявили себя так хорошо, трудно представить, что республиканцы открестятся от Трампа или трампизма в ближайшее время". Politico: "Исход выборов в нескольких ключевых штатах пока не известен, и Дональд Трамп может покинуть Белый дом, но он не оставляет политическую сцену насовсем. Самые ярые противники Трампа, выдавая желаемое за действительное, предсказывали его полный разгром. Они утверждали, что поражение Трампа в 2020 году будет настолько тотальным, что он будет полностью забыт Республиканской партией. Этого не происходит... Партия Трампа сохраняет большинство в Сенате и, возможно, получит дополнительные места в Палате представителей... Трамп может и не выиграть самый большой приз — второй президентский срок в 2020 году, но нет никаких сомнений в том, что он доказал свою политическую релевантность". Associated Press: "На финансовых рынках инвесторы, которые ожидали однозначного исхода выборов, пытаются оценить ситуацию, а ключевые индексы в результате лихорадит. Промышленные лоббисты в Германии и Японии — странах, являющихся крупными торговыми партнерами США, — предупреждают, что затянувшаяся неопределенность может нанести ущерб бизнесу. Традиционные союзники Америки придерживаются мнения, что вне зависимости от того, кто из кандидатов — Трамп или Байден — одержит победу, основа отношений Америки с ключевыми союзниками останется неизменной". Bloomberg: "Победа любого из кандидатов с минимальным перевесом в голосах, а также ситуация, когда палаты Конгресса контролируются разными партиями, сделает маловероятной отмену введенного при Трампе сокращения налогов на корпорации. Неспособность демократов одержать внушительную победу в борьбе за Конгресс и Белый дом заставила инвесторов пересмотреть прогнозы по поводу возможности принятия в нынешнем году крупного пакета мер по стимулированию экономики, хотя в каком-то объеме помощь бизнесу будет оказана, вероятно, до конца года. Нынешняя ситуация обернется тем, что Федеральная резервная система — влиятельная сила, от которой зависит позитивная динамика на рынке, — вынуждена будет закачивать средства в экономику, пострадавшую в результате пандемии". Канада The Globe and Mail: "Давайте посмотрим на светлую сторону: худшие сценарии не сбылись. Явка на выборах 2020 года в США была огромной, не было ни насилия, ни запугивания на избирательных участках, ни вооруженных людей, убегающих (с избирательных участков) с урнами для голосования. И хотя пандемия заставила десятки миллионов американцев проголосовать по почте или по открепительному бюллетеню, все голоса будут учтены, в подавляющем большинстве случаев они уже посчитаны в соответствии с законами каждого штата.

Да, президент Дональд Трамп, опубликовавший в Twitter в предрассветные часы среды яростную, бессвязную и грозную речь, будет судиться до победного конца. Он попытается прекратить подсчет голосов в Пенсильвании, хотя трудно понять, на каком законном основании, и будет настаивать на продолжении подсчета голосов в штатах, где он отстает. Он будет оспаривать законность ряда уже учтенных голосов и требовать пересчета голосов в колеблющихся штатах. Все это нормально. Это американский образ жизни, национальный спорт и фактически неписаная поправка к конституции. Американцы засуживают американцев? Скучно. К тому времени, когда вы это прочтете, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, возможно, уже наберет 270 голосов коллегии выборщиков. Результаты будут подтверждены не сразу, но, опять же, в этом нет ничего необычного. А теперь плохие новости. США остаются глубоко разделенной страной. Да, Байден получит на выборах больше голосов, чем любой кандидат в президенты, но Трамп также получил больше голосов, чем госпожа Клинтон в 2016 году, и почти на 4 млн голосов больше, чем он сам получил четыре года назад. Оба кандидата увеличили число сторонников своих партий, просто Байден получил их немного больше. Когда все будет сказано и сделано, Байден, вероятно, будет претендовать на кресло в Белом доме, но лишь совсем немного опережая Трампа. Согласно всенародному голосованию, почти половина американцев проголосовала за последнего.

Другими словами, сокрушительного поражения Трампа, на которое так надеялись демократы и ради которого работали многие умеренные республиканцы, не произошло.

Трамп добился даже большего успеха, чем ожидалось, в том числе в некоторых колеблющихся штатах, таких как Огайо и Флорида. Кроме того, Республиканская партия, возглавляемая Трампом, похоже, добилась сокращения демократического большинства в Палате представителей Конгресса и, вероятно, не дала демократам получить большинство в Сенате. Все это затруднит будущему президенту Байдену реализацию своей программы и принятие законов".

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Ottawa Citizen: "Жесткая борьба на американских выборах — не новость в Соединенных Штатах, как и то, что результаты выборов оспариваются. Это никогда не мешало президенту, с каким бы минимальным перевесом он ни выиграл, управлять страной. Победа с минимальным преимуществом не помешала Аврааму Линкольну освободить рабов, как это не помешало и Джону Кеннеди отправить человека на Луну. Минимальное преимущество на выборах не помешало Ричарду Никсону проводить политику разрядки отношений с Китаем и Россией, это не помешало Биллу Клинтону изменить систему социального обеспечения, а Джорджу Бушу — младшему, победа которого также оспаривалась в судах, ввести войска в Ирак. И, конечно же, победа на выборах 2016 года не помешала Дональду Трампу назначить трех консервативных судей в Верховный суд США и попытаться убить Obamacare". Аргентина La Nacion: "Выборы в США — "самые важные в истории" — достойны 2020 года. Невероятного года, когда абсолютно все вышло не так, как планировалось. Но важнее всего, что эти выборы показывают, с какими невероятными вызовами и сложностями сталкивается крупнейшая мировая держава, чтобы гарантировать основополагающее право в демократической стране — право голоса". Бразилия

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Folha de São Paulo: "Как случилось, что в стране с наибольшим числом смертей от COVID-19, где 12,6 млн человек являются безработными, действующий президент не провалился с треском при попытке переизбраться? Этим вопросом сейчас задаются многие. Но даже если Байден выиграет выборы, результат для демократов все равно будет смазанным. Кампания бывшего вице-президента должна была увенчаться неоспоримой победой, с установлением контроля над Сенатом и увеличением числа кресел для его партии в Палате представителей. На деле же в Сенате у демократов мало шансов перехватить контроль, а их преимущество в Палате представителей должно сократиться. Если Байден возьмет президентское кресло, то эта победа не обеспечит ему спокойной жизни". Globo: "Американцы любят преподавать уроки демократии, но в том, что касается выборов, у них учиться особо нечему. Гонка за кресло хозяина Белого дома в очередной раз превратилась в склоку... В этом году появился еще один мощный фактор неопределенности. Побежденный Дональд Трамп хочет обеспечить себе переизбрание за счет шумихи. Он досрочно провозгласил свою победу и, не предъявив никаких доказательств, заявил о попытках мошенничества против него. Выдумка для того, чтобы нарушить спокойный ход процесса и дискредитировать официальные данные. Цирк, который устроил республиканец, приравнял США к банановой республике. Если бы подобное сделал какой-нибудь латиноамериканский лидер, его бы тут же назвали путчистом и начинающим диктатором. Однако угрозы Трампа не вызывают аналогичного возмущения организаций, которые, как они сами утверждают, пекутся о демократии, таких, например, как Организация американских государств". Куба Granma:

Еще до выборов Трамп ссылался на сценарий 20-летней давности, когда решение о президентских выборах было принято в Верховном суде, который определил, что республиканец Джордж Буш — младший выиграл в ключевом штате Флорида у демократа Альберта Гора.

Тогда результат стал известен только через 35 дней после голосования. Если окончательное решение на этих выборах должно быть принято Верховным судом, как бы на это повлиял его нынешний состав? Можно ли ожидать беспристрастности, необходимой для справедливых действий? Эти вопросы сейчас задают себе многие". Juventud Rebelde: "Проведение выборов в обстановке крайней поляризации общества и обвинений президента в отношении демократов в "мошенничестве" заставило команды обоих соперников обратиться к своим сторонникам с просьбами о сборе средств в ожидании судебных тяжб по поводу результатов, которые будут стоить миллионы долларов. Это сделает гонку еще более дорогой". Великобритания

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The Daily Telegraph: "В конечном счете мы получим наихудший из возможных результатов. Даже если Джозеф Байден победит, что на момент написания этого материала выглядит возможным результатом, эти выборы станут отличным примером голосования в чрезвычайно расколотой стране. Если Дональд Трамп забаррикадируется в Белом доме и перетащит всю эту историю в суд, то сражение также начнется на улицах, и это будет походить на гражданскую войну. Он уже поставил под вопрос легитимность процесса, начав делать это несколько недель назад, предвосхищая именно такую развязку. Но давайте дождемся следующей главы. Танки еще не выведены на улицу. Что произошло бы, если бы демократы продемонстрировали больший интерес к этим аспектам политики (реформированию налоговой системы, созданию рабочих мест, вниманию Трампа к интересам среднего класса — прим. ТАСС)? Почему они не могли задаться вопросом, каким образом программа Трампа находит столь большой отклик как раз у американцев, принадлежащих к голубым воротничкам, которых они считали своими?" The Times: "Джозеф Байден в происходящей на выборах упорной борьбе планомерно идет к президентству, в то время как подсчет голосов продолжается, несмотря на преждевременное заявление Дональда Трампа о своей победе. Исход выборов решится в пяти колеблющихся штатах, где огромное число бюллетеней с голосами были присланы в избирательные комиссии по почте. На этом фоне представители избирательного штаба Трампа предприняли ряд мер, чтобы на законных основаниях оттянуть оглашение итоговых результатов. В Пенсильвании и Мичигане юристы Трампа потребовали приостановить подсчет голосов, а в Висконсине выступили за пересчет бюллетеней проголосовавших. Жизнь в Америке, кажется, поставлена на паузу на 24 часа, пока вся страна и весь мир ожидают ответа на вопрос, удастся ли Трампу продлить свое неординарное президентство еще на четыре года или же его сменит на посту главы государства человек, который станет самым возрастным хозяином Белого дома. Сам Трамп бездоказательно утверждал, что победа была украдена у него. Эксперты и чиновники на местах отвергали это, подчеркивая, что переход пальмы первенства к Байдену в ряде штатов, где лидировал Трамп, произошел вследствие подсчета рекордно большого числа бюллетеней, присланных по почте. Демократы заявили, что готовы бороться с любыми попытками прекратить подсчет голосов в бюллетенях со стороны юристов Трампа. Почтовая служба США сообщила, что в день голосования было обработано 93,3% общего числа направленных бюллетеней. Таким образом, могли быть с опозданием доставлены документы с десятками тысяч голосов. Борьба в судах, которая начинается на уровне штатов, может закончиться еще до того, как дела дойдут до Верховного суда. Демократы опасаются, что Верховный суд, где шесть судей из девяти назначены республиканцами, примет решение не учитывать те отправленные по почте бюллетени, которые в ряде штатов были доставлены уже после закрытия участков". The Economist: "Исход президентской гонки еще не определен. Пока что с уверенностью можно говорить лишь о том, что на данный момент за Трампа проголосовало куда больше избирателей, чем ожидалось. Ситуация в Висконсине и Мичигане показывает, как сильно ошиблись социологи в этих штатах, которые прогнозировали там победу Байдена с разницей в восемь процентов".

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The Independent: "Пока американцы участвовали в выборах президента, Иран представил новую систему пуска баллистических ракет большой дальности. Когда в США закрылись избирательные участки, Израиль начал самую крупную за 10 лет операцию по уничтожению палестинских поселений на Западном берегу реки Иордан. В то время как подсчет голосов в США продолжился в среду, власти Эфиопии отправили тысячи военнослужащих в один из мятежных регионов страны. Предстоящий после выборов период будет тяжелым испытанием для американцев и всего остального мира. До тех пор, пока Дональд Трамп не гарантирует себе победу или Джозеф Байден не вступит официально 20 января в должность президента, диктаторы, реваншисты и агрессоры по всему миру, по мнению аналитиков, будут использовать редкую возможность свести счеты с противником, изменить политическую карту мира или сдвинуть ситуацию в свою пользу. Хотя позиция США по вопросам прав человека в последнее время стала менее авторитетной, чем раньше, эксперты опасаются, что из-за неопределенной ситуации с победителем на американских выборах в различных уголках мира может усилиться давление на представителей гражданского общества — активистов и протестующих. В зоне риска находятся постсоветские республики, в которых президент России Владимир Путин на протяжении многих лет пытается добиться снижения влияния конкурирующих западных держав. Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана может перехватить инициативу в Восточном Средиземноморье, где она спорит с Грецией и Кипром по поводу геологоразведочного бурения, или в Ливии, где она поддерживает одну из сторон в гражданской войне. Тем не менее мировые лидеры будут ограничены в своих действиях, учитывая то, какие могут затем последовать санкции со стороны администрации Трампа или Байдена". Германия Handelsblatt: "Все, кто рассчитывал на уверенную победу Байдена, должны задаться вопросом, действительно ли они знают эту страну (США). Это касается прежде всего тех в Европе, чья антипатия к Трампу затмила ясное, рациональное понимание реальной ситуации. Ведь Америка — это не Нью-Йорк, Бостон или Лос-Анджелес. Америка — это и Огайо, Индиана, Кентукки, Вайоминг или Миссури, где Трамп победил с поразительным преимуществом. Там живут те, кто составляет избирательную базу Трампа. И тот факт, что президент объявляет себя победителем до окончания подсчета голосов и намеревается остановить подсчет голосов, переданных по почте, не возмущает их, а, напротив, вводит в состояние эйфории". Die Zeit: "Опросы обманчивы, счет выставляется обычно уже в избирательном участке. Тем не менее в США чувствуется тоска по сплоченности и спокойствию, по крайней мере в эти недобрые времена. Поэтому Байден и лидировал в ночь выборов. Он, правда, не является харизматичным человеком, но воплощает в себе все, чего нет у Трампа: предсказуемость, благоразумие и скромность, а также инстинктивную тягу к средним слоям общества. Злой клоун Трамп грозит и бранится, но, пожалуй, останется лишь неудачей американской истории".

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Sueddeutsche Zeitung: "До начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, президент (Трамп) создал рабочие места, снизил налоги и, как и обещал, вступил в схватку с Китаем. Его нападки на мигрантов и расизм, наверное, укрепили в сознании избирателей уверенность в том, что за их интересы кто-то решительно борется. В целом Трамп способствовал появлению у республиканской части Америки (и у части сторонников демократов) ощущения, что он понимает жизнь нормального человека, понимает его заботы и гнев. Это представление настолько сильное, что даже провал в борьбе с коронавирусным кризисом не так уж навредил Трампу. Все предрассудки, которые могли иметь по отношению к Трампу его избиратели, не столь велики, как их антипатия к демократам, левым и другим, якобы непатриотически настроенным людям. Останется ли Трамп президентом, пока неясно. Но результаты выборов доказывают, что Дональд Трамп воплощает в себе часть души США". Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Если бы Трамп выиграл (стоит надеяться, без мошенничества), то это решение, разумеется, нужно было бы уважать. Радоваться этому вряд ли возможно, как и многим миллионам американцев, которые голосовали против Трампа. Ведь тогда бы это была не столько победа республиканца над демократом, сколько победа бесхарактерности над приличием, разобщенности над примирением и лжи над правдой". Badisches Tagblatt: "Поддержка Дональда Трампа сама по себе не является голосом за него или проводимую им политику. Это голос против истеблишмента — против старого класса профессиональных политиков, к которому относятся как Джозеф Байден, так и бывшая соперница Трампа Хиллари Клинтон. В голове разочарованного политикой "маленького человека" они олицетворяют все его неудачи. Трамп не устает подчеркивать, что он как раз не является политиком, но — "один из вас" (правда, с миллиардами долларов на счетах)". Nuernberger Zeitung: "Трамп, которого правда не волнует, но который придумывает вместо этого смешные "альтернативные факты", ответственен за распространение политической культуры недоверия и подтасовки. Она достигает своего апогея, когда делается попытка манипулировать результатами выборов. Это представляет собой атаку на демократический процесс и является низшей точкой в истории Соединенных Штатов". Neue Osnabruecker Zeitung: "Вне зависимости от того, кто будет следующим президентом, демократии в стране безграничных возможностей нанесен серьезный ущерб. Само собой разумеется, на выборах все должно быть подсчитано до последнего голоса, и затем результат обеспечит законность дальнейших действий. Такого пренебрежения правилами, установленными более 200 лет назад, можно ожидать, скорее, в банановой республике, но не в США". Франция Le Monde: "Неопределенность, которая воцарилась в ночь с 3 на 4 ноября, показала, что эпидемия не стала арбитром, на которого возлагали надежды в лагере демократов. Бывший вице-президент скопировал свою кампанию с рекомендаций санитарных властей. Он последовал правилам социальной дистанции, сократил количество митингов и не снимал маску. Избрав оптимистичное послание с упором на необходимость отказа от карантина, несмотря на последствия, Трамп, напротив, собирал на митинги сотни и тысячи сторонников. Последние постоянно группировались вокруг сцены, на которой он выступал, и пренебрегали ношением масок, служивших неоднократно объектом шуток Трампа...

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Сторонники Трампа признают, что он политизирует каждый аспект борьбы против вируса, начиная от ношения маски и заканчивая вакциной, и постоянно выражает несогласие с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Его правление все меньше выдерживало груз авантюристических обещаний и постоянных маневров. Весной вирус представлялся как "контролируемый", потом как "чудом исчезающий". Осенью, вопреки действительности, Трамп заверил, что США перевернули страницу. Его заражение и кратковременная госпитализация в начале октября должны были бы побудить к размышлению над этой ситуацией, но он отказался от этой возможности... Он не сумел избрать последовательную и ясную линию на поддержку экономики. Дональд Трамп не смог побудить сенаторов к компромиссу по этой проблеме, что было бы важным подспорьем для его переизбрания. В последние недели кампании он рассуждал в категориях катастроф и заговоров. Трамп предостерегал, что если избиратели проголосуют за Джозефа Байдена, то они не смогут отправлять детей в школу, посещать церемонии вручения дипломов и свадьбы, праздновать День благодарения, Рождество и День независимости. Если судить по предварительным результатам выборов, это послание оказалось эффективным". Le Parisien: "Останется ли Трамп еще на четыре года в Белом доме или демократ Байден заставит его уйти в результате президентских выборов, отмеченных активностью избирателей на историческом уровне? Слишком рано, чтобы объявить победителя. Таким образом, повторяется кошмарный сценарий президентских выборов 2000 года, когда понадобился целый месяц, чтобы определить, кому должна быть присуждена победа — республиканцу Джорджу Бушу — младшему или демократу Альберту Гору. Разница лишь в том, что на этот раз ущерб еще больше. Небывалая напряженность в стране, которая расколота как никогда, добавилась к тревогам по поводу пандемии коронавируса, вышедшей из-под контроля...

Остается неизвестным, начнутся ли во время предстоящего подсчета голосов столкновения между сторонниками этих двух лагерей. Америка затаила дыхание, а вместе с ней — остальной мир".

Италия La Repubblica: "День после: оба кандидата провозгласили себя победителями в гонке за Белый дом. Джозеф Байден обладает преимуществом и совсем близок к тому, чтобы преодолеть заветный порог в 270 голосов (выборщиков). Несмотря на то что не было зафиксировано серьезных стычек или провокаций, Соединенные Штаты оказались на пороге хаоса и неуверенности. Даже если за Байденом преимущество, демократы не могут не быть разочарованы. Не получилось никакой "голубой волны". Сенат может остаться за республиканцами, что чревато серьезными последствиями для будущего правительства. В нижней палате демократы сохранили большинство, но потеряли места. Ночь со вторника на среду предвещает долгий период нестабильности". La Stampa: "Пока мы не знаем точно, кто победил — Трамп или Байден. Но знаем, кто проиграл — и это Америка. Впечатляет образ супердержавы, погрузившейся в хаос. Президент забаррикадировался в Белом доме, объявив о своей победе и пригрозив оспорить любой другой результат в Верховном суде, где он обещает вскрыть подтасовки. Москва, Пекин, Тегеран и другие недруги Вашингтона тихо злорадствуют. Среди союзников, все меньше уверенных в способности Америки указывать им путь, преобладает нервозность. В этих условиях гораздо меньше интересует окончательный итог — кто победит. И преобладает правомерный страх, что в итоге исход партии будет решен при помощи не политических и даже не юридических инструментов, а на площадях страны, разделившейся на две части".

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Il Messaggero: "Котировки на Уолл-стрит растут на протяжении нескольких часов, чего никогда не случалось за 120 лет после дня голосования. Биржа не реагирует на противоречащие друг другу твиты Трампа и Байдена, прогноз на долгий подсчет голосов и возможность оспаривания результатов выборов в судебных инстанциях. Основный индекс растет и тянет за собой остальные мировые рынки. Биржа сегодня стремится к стабильности, она "натренировалась" за последние годы, которые были полны сомнений и неуверенности. Кризис, спровоцированный пандемией, стал лишь последней каплей. Трения с Китаем, угроза со стороны КНДР, разногласия с Европой, начиная с Германии, торговые войны, угроза глобализации — все это стало тяжелым испытанием для финансовых рынков, которые трансформировались". Испания El Pais: "Американская демократия, ведущая мировая держава, переживает один из самых важных моментов со времен Второй мировой войны. Дональд Трамп и Джозеф Байден борются за каждый голос на президентских выборах, которые могут наложить сильный отпечаток на будущее страны и международных отношений… Этот подсчет голосов, вероятно, станет величайшим за последние десятилетия испытанием на прочность институционального баланса в США, который сегодня все чаще ставится под сомнение... Прежде всего на карту поставлены единство американского общества и стабильность его демократии, сталкивающейся с огромным вызовом избирательного процесса, который без всяких аргументов или колебаний ставится под сомнение лидером, обосновавшимся в Белом доме... Неопределенность держит в напряжении и международное сообщество. Либеральные демократии хотят победы Байдена, авторитарные режимы, сторонники Brexit, Израиль Нетаньяху и национал-популисты во всем мире хотят, чтобы Трамп стал победителем".

На эту тему Опрос: Байден победил на заключительных предвыборных дебатах с Трампом

El Mundo: "Это был наихудший сценарий и по сути самый предсказуемый. Американцы в настоящее время не знают, кто будет их следующим президентом, и неясно, может ли проблема быть решена без предварительного судебного разбирательства, которое в конечном счете приведет к еще большей поляризации нации. То, что происходит с подсчетом голосов, наносит серьезный ущерб институтам первой в мире демократии. И ее потрясение может привести к "толчкам" во всем остальном мире в то время, когда повсюду сходятся разнообразные враги либеральной демократии, которая гарантировала западным обществам самые длинные десятилетия процветания в истории". El Periodico: "Провал предвыборных опросов — проблема не только Испании. Президентские выборы в США выставили в дурацком свете все опросы общественного мнения, опубликованные во время кампании. В среднем прогнозы, подготовленные вплоть до дня выборов, предрекали беззаботную победу кандидата Демократической партии Джозефа Байдена". Швеция Dagens nyheter: "Если американская демократия мертва, то избирателям об этом не сообщили. Явка в 2020 году самая высокая за 120 лет. Несмотря на пандемию, несмотря на двух кандидатов с явными слабостями, американский народ продемонстрировал общенациональную веру в то, что их голоса действительно имеют значение. Было бы трагедией, если бы решение о выборах принимали юристы и суды". Финляндия Yle: "Если Трамп продолжит быть президентом, то не будет возврата к Парижскому соглашению по климату. Союзнические отношения с Европой и Азией еще больше ослабнут. Миграционная политика еще больше ужесточится. А финнам сложнее будет получить визу в США. Все это можно предположить заранее в том случае, если Трамп победит на президентских выборах". Польша Rzeczpospolita: "Ни один американский лидер еще не бросал столь зрелищный вызов основополагающему принципу демократии, который заключается в том, что все голоса, отданные по закону, равны. Трамп хочет, чтобы этот спор разрешил Верховный суд. Однако велик риск того, что его сторонники и противники не будут ждать в течение долгих недель такого вердикта, а захотят решить это дело на улице. Многие американские города подготовились к столкновениям в день выборов, охраняя витрины магазинов и правительственные здания. Это стало бы катастрофой для сплоченности американского общества, поляризация которого и без того глубока. Впервые половина населения может признать, что США возглавляет узурпатор. Позиция Трампа имеет последствия и за пределами Америки. Польша, безопасность которой основана на союзе с Вашингтоном, не может спокойно смотреть на подрыв основ американского государства. Это также выражается в растущем скептицизме по отношению к Америке в Германии или Франции. Также это и ослабление важного аргумента, который Америка использовала в своей конфронтации с Китаем и Россией: моральное превосходство модели функционирования государства, которую она предлагает миру". Литва Alfa.lt: "Литва определенно не знает, кого бы в Вильнюсе хотели видеть на посту президента США. Однако общественность, согласно опросам, высказывается за перемены, то есть за Байдена". Vakaro žinios: "Вопрос для Литвы заключается в том, какой будет Америка в ближайшие четыре года. Если это будет Америка, управляемая Трампом, то просветы для нормальной жизни еще сохраняются. Если это будет Америка под властью демократов и замученного старческой деменцией Байдена, то, Господи, пожалей Литву". "Литовский курьер": "В США в разных городах на акции протеста вышли тысячи людей, несогласных с результатами выборов, которые состоялись 3 ноября. В Вашингтоне мирные демонстрации переросли в столкновения с полицией, что привело к арестам. Протестующие также применяли дымовые шашки. Похоже на Белоруссию". Чехия Lidove noviny: "Поединок за кресло в Белом доме происходит без ярко выраженного фаворита, получившего явное большинство голосов избирателей. Мы, однако, можем констатировать, что итоги опросов населения США, касающиеся поддержки Дональда Трампа, были совершенно ошибочными. Хотя последние опросы демонстрировали, что отрыв Трампа от Байдена сокращается, практически никто не прогнозировал возможность того, что силы обоих соперников окажутся примерно равны. Уже известно, что Трамп получил голоса значительно большего числа избирателей, чем на прошлых выборах. В этой связи можно говорить о поражении компаний, профессионально занимающихся социологическими исследованиями". Hospodarske noviny: "Точные итоги президентских выборов мы не узнаем еще в течение нескольких дней, но уже сейчас можно говорить, что победила американская демократия. Еще до открытия избирательных участков проголосовали 100 млн избирателей — это разрешено американской избирательной системой. Пусть выиграет кто угодно, но состоявшиеся во вторник выборы войдут в историю большой активностью избирателей. Это победа гражданского общества, на котором базируется каждая функционирующая демократия". Mlada fronta Dnes: "Действующему президенту США удалось склонить дополнительное число избирателей на свою сторону, вызвав у них страх, что может быть потеряна "традиционная Америка". Завоевать их симпатии Дональду Трампу помогло и то, что он не был сторонником военного решения споров на международной арене и ему за четыре года удалось избежать крупных военных конфликтов. Еще до его вступления в должность президента существовали большие опасения по поводу того, что этот человек с чрезмерным самомнением может натворить на мировой арене. Следует сказать, что в этой области четко проявилось его стремление вернуть из-за рубежа американских солдат домой". Словения Delo: "Нет, это отнюдь не было неожиданностью. Напротив, Дональд Трамп остался верен себе в своем выступлении в Белом доме с элементами драматургии — он был последовательным, он лгал честно, намеренно создавая хаос, замешательство, неуверенность и беспокойство. То, чем он занимался последние пять лет. Эти чувства, несомненно, будут отмечать следующие несколько дней. Может, недель? Месяцев? И это далеко не ограничивается Соединенными Штатами. Чем дольше длится подсчет голосов и чем дольше сохраняется электоральная неопределенность, тем резче будут атаки Трампа на демократические институты — они ни в коем случае не являются импульсивными; их словарный запас узнаваем и глобален. Демократия — а вместе с ней и открытое общество — быстро исчезает в течение нескольких лет. Дело не только в эрозии и дефиците. Это систематическое уничтожение позитивного наследия второй половины двадцатого века, включая великую уступку, на которую западному миру пришлось "решиться" с быстрым подъемом коммунизма и социализма в годы после Второй мировой войны. Систематический снос — кто-нибудь еще помнит (бывшего помощника Трампа) Стивена Бэннона? Это продолжается уже много лет как в Соединенных Штатах, так и в Европейском союзе, где авторитарные и крайне правые силы (справедливо) связывают большую часть своего политического будущего с новым президентским сроком Трампа.

Однако на данный момент все еще очень вероятно, что Дональд Трамп победит честно.

Но тот факт, что четырех лет расизма, унижения, лжи, отчуждения, различных махинаций, насаждения хаоса, поддержки экстремистских группировок, дегуманизации беженцев и мигрантов, отсталости, разделения страны, ускоренного разрушения окружающей среды, дешевизны, комплексной агрессии и некомпетентного руководства государством во время пандемии коронавируса было недостаточно, чтобы побудить достаточное количество избирателей к изменениям, само по себе является большим поражением для общества и страны, которые так любят (декларативно) хвастаться своей демократией и свободой. Более того, если ситуация — а этого и следует ожидать — действительно усложнится, то неопределенный итог президентских выборов вкупе с крайне безответственным поведением действующего главы США приведут к вполне вообразимой, очень темной главе истории. Так работает алгоритм". Япония Sankei Shimbun:

Поскольку в день выборов в США не оказалось явного победителя, Пекин занимает выжидательную позицию, готовясь к серьезным и долгосрочным вызовам для американо-китайских отношений, независимо от того, кто победит в президентской гонке.