Киев проводит консультации с экспертами ЕС по ситуации вокруг Конституционного суда

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады и представители министерства юстиции Украины провели консультации с экспертами Венецианской комиссии и ГРЕКО (международная организация, созданная Советом Европы для помощи в борьбе с коррупцией) относительно урегулирования ситуации вокруг решения Конституционного суда (КС) страны об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства. Об этом сообщил в четверг на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы детально изложили все правовые аспекты решения Конституционного суда и последствия, к которым оно привело. Со стороны Совета Европы мы услышали пути того, как можно решить постепенно эту проблему. Дискуссии были очень содержательными и конструктивными", - сказал он. Президент Украины и МИД, по словам Кулебы, "сделают все, чтобы антикоррупционная инфраструктура функционировала надлежащим образом, чтобы устранить все угрозы демонтажа важных реформ, которые были приняты в этом году". "Речь идет о банковском законе и о рынке земли, которые важны для функционирования украинского государства, - пояснил он. - Мы делаем это не в угоду партнерам, а для себя, так как это отвечает интересам граждан Украины и экономики".

Конституционный кризис

КС Украины 27 октября признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, а также ряд других норм закона о борьбе с коррупцией, чем вызвал резкую критику президента страны Владимира Зеленского и представителей надзорных органов. Глава государства 29 октября созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, а на следующий день внес в парламент законопроект, которым предложил прекратить полномочия судей КС, признать их решение о декларировании ничтожным и отменить изменения в законе "О предотвращении коррупции".

Венецианская комиссия Совета Европа в ответ на эту инициативу направила письмо спикеру Рады Дмитрию Разумкову. В нем эксперты указали на несоответствие конституции инициативы президента и призвали рассмотреть альтернативные варианты решения ситуации.

В среду 226 депутатов Рады фракций "Слуги народа", "Голоса" и "Европейской солидарности" передали КС заявление с призывом к судьям, которые приняли спорное решение, добровольно уйти в отставку. Заявление депутатов зарегистрировано и принято к рассмотрению. В случае отказа судей уйти в отставку Зеленский призвал Раду поддержать его законопроект о роспуске КС.