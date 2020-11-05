Алиев считает, что у Армении на переговорах по Нагорному Карабаху нет конкретики

БАКУ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что армянская сторона не представила никакой конкретики на переговорах по Нагорному Карабаху. Такое мнение он выразил в интервью испанскому агентству EFE.

"Говоря о компромиссах, Армения не говорит ничего конкретного, только о самоопределении. Но самоопределение не компромисс с их стороны", - приводит слова Алиева в четверг агентство АзерТАдж. По его мнению, армянская сторона должна быть более точной в своей позиции.

Именно поэтому, как отметил президент Азербайджана, Баку с первых дней активных столкновений потребовал у армянской стороны график вывода войск из Карабаха и окружающих его районов. "Если бы Армения прислушалась к нам и повела себя логично, мы бы не оказались в нынешней ситуации. Возможно, в этом случае война закончилась бы месяц назад", - добавил Алиев.

Президент Азербайджана также сообщил, что не видит смысла во встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "В последние два года у меня были многочисленные встречи с ним, однако все они оказались бесполезными и бессмысленными, за исключением первых встреч", - отметил Алиев.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.