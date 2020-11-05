Штат Род-Айленд по итогам выборов сократит свое официальное название

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Штат Род-Айленд, пока еще официально называющийся Род-Айленд и плантации Провиденса, по итогам прошедших 3 ноября в США всеобщих выборов сократит свое название и теперь будет именоваться просто Род-Айленд. Об этом сообщила телекомпания NBC .

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В ходе выборов - помимо избрания президента страны, членов Конгресса США и губернаторов ряда штатов - жителям Род-Айленда было предложено определиться и с его названием, которое, как посчитали некоторые активисты, "несет в себе напоминание об экономическом становлении на основе рабства". Эту инициативу поддержала губернатор штата Джина Раймондо. Такое "напоминание", указала она, связывает штат с "позорным прошлым". С этим в ходе выборов согласились, по данным NBC, 52,9% принявших в них участие избирателей штата, поддержавших таким образом предложение об изменении его названия, просуществовавшего с XVII века.

Аналогичная попытка, предпринятая в 2010 году, получила поддержку лишь 22% избирателей. С тех пор, как отмечают местные комментаторы, многие американцы кардинально пересмотрели свое отношение к истории страны, и некоторые ее события, ранее считавшиеся героическими, теперь рассматриваются с позиций проявления расовой ненависти и работорговли.

Расположенный на берегу Атлантического океана Род-А́йленд входит в регион Новая Англия. Он является самым маленьким по площади штатом США.