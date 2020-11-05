Киев представит план по Донбассу 10 ноября

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Украина подготовила план действий относительно Донбасса, который будет обсуждаться в ходе следующего заседания контактной группы по урегулированию конфликта в регионе 10 ноября. Об этом в среду сообщил советник главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кравчука, а также советник самой делегации по вопросам коммуникаций Алексей Арестович.

"План Украины <...> будет обсуждаться на заседании ТКГ (Контактной группы - прим. ТАСС) 10 ноября", - цитирует Арестовича украинское издание "Страна". Уточняется, что в плане есть предложения, касающиеся условий проведения выборов в Донбассе, а также создания там свободной экономической зоны. По словам Арестовича, документ по реинтеграции Донбасса предполагает проведение выборов только после передачи Киеву контроля над границей, но "речь идет о специфическом контроле - при участии ОБСЕ и Украины, акцент на ОБСЕ".

Вместо особого статуса в плане ведется речь о создании свободной экономической зоны в Донбассе. "Только свободная экономическая зона. В конституцию особый статус для территорий ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, неподконтрольные правительству Киева - прим. ТАСС) вноситься не будет. Особый статус возможен только в рамках всеукраинской децентрализации. Это немного разные вещи, но тут только парламент принимает решение. Мы рекомендуем создать особые экономические условия в Донбассе. Насколько это затронет социальную политику и местное самоуправление, еще будем дискутировать", - пояснил Арестович.

Советник добавил, что ОБСЕ уже изучает предложения Украины. Он также подчеркнул, что Киев готов искать компромисс.

Договоренность о плане

По результатам прошлого заседания Контактной группы 28 октября в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что делегация Киева на переговорах предложила совместно с Россией и ОБСЕ подготовить в течение недели план действий для разблокирования переговоров по Донбассу и дальнейших шагов по выполнению Минских соглашений. Полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов тогда же напомнил, что двумя неделями ранее представители Донбасса предложили свой проект дорожной карты - пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями и резолюцией Совбеза ООН и "после длительных попыток уклониться от работы над дорожной картой <...> Киев наконец-то взял обязательства в недельный срок представить свой проект дорожной карты по всем вопросам, затронутым в предложениях отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

В свою очередь специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Хайди Грау сообщила, что "Контактная группа, стремясь активизировать работу по урегулированию конфликта, поручила рабочей подгруппе [по политическим вопросам] срочно подготовить проект плана действий на основе письменных предложений участников рабочей группы в полном соответствии с Минскими соглашениями".