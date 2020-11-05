В Баку сообщили об обстреле армянскими ВС города Тертер и ряда сел

БАКУ, 5 ноября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в четверг, что подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу город Тертер, а также несколько населенных пунктов Тертерского и Агдамского районов страны.

"Подразделения армянских вооруженных сил с 14:40 (13:40 мск) 5 ноября подвергли артиллерийскому обстрелу город Тертер, село Сахлаабад Тертерского района, а также села Гаджитураллы и Афетли Агдамского района. Азербайджанская армия предпринимает адекватные ответные меры", - говорится в сообщении, размещенном в канале Министерства обороны Азербайджана в мессенджере Telegram.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.