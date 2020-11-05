Парламент Перу отказал президенту в переносе на более ранний срок заседания по импичменту

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 ноября. /ТАСС/. Конгресс республики Перу в ночь на четверг отказал президенту страны Мартину Вискарре в его просьбе о проведении заседания по рассмотрению вопроса об импичменте главы государства на этой неделе, а не в начале следующей, как было запланировано. Об этом сообщает издание Peru21, разместившее на своем сайте копию документа, адресованного президиумом законодательного органа перуанскому лидеру.

В частности, в своем ответе парламентарии указали на невозможность положительного решения по ходатайству Вискарры, ссылаясь на внутрипарламентские процедуры и регламенты, в соответствии с которыми подобные инициативы должны исходить только от законодателей. Таким образом, заседание по вопросу импичмента президента Перу должно состояться в понедельник 9 ноября в соответствии с вынесенным ранее на этой неделе решением Конгресса. По мнению Вискарры, заявившего о готовности лично присутствовать на заседании законодательного органа "в четверг или в пятницу", сложившаяся "неопределенность наносит ущерб стране".

Это уже вторая за последние месяцы попытка снять Вискарру с должности. В сентябре депутаты, инициировавшие начало процедуры из-за подозрений относительно того, что он "препятствовал уголовному и парламентскому расследованию дела о певце Ричарде Свинге", впоследствии выступили в поддержку главы государства. Тогда проверку просили начать из-за подозрений, что Министерство культуры Перу заключило контракт с исполнителем, настоящее имя которого Ричард Сиснерос, нарушив действующие нормы. Резолюция о запуске процесса импичмента была внесена после того, как были обнародованы аудиозаписи, на которых Вискарра, в частности, признает, что встречался с Сиснеросом, хотя публично отрицал это.

На этот раз речь идет об обвинении в коррупции во время пребывания Вискарры на посту губернатора департамента Мокегуа (2011-2014 гг. - прим. ТАСС). В частности, ему вменяется получение взятки в размере 2,3 млн новых перуанских солей (свыше $630 тыс.) при строительстве местной больницы и еще одного объекта инфраструктуры. Вискарра категорически отвергает обвинения, основанные на показаниях сотрудничающих со следствием предпринимателей.

Вискарра, с 2016 года занимавший пост первого вице-президента, принял полномочия главы государства после отставки экс-президента Педро Кучински, в отношении которого также был запущен процесс импичмента, в марте 2018 года. Отношения Вискарры и Конгресса всегда были напряженными. 30 сентября 2019 года, когда парламентарии отложили голосование по очередному вотуму доверия правительству, президент в соответствии с конституцией объявил о роспуске Конгресса и назначил досрочные выборы, которые состоялись 26 января. Новые президентские и парламентские выборы в Перу должны состояться 11 апреля 2021 года.