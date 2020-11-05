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Кризис в Белоруссии

В центре Минска проходит очередной марш протеста людей с инвалидностью

Несколько десятков человек следуют вдоль проспекта Независимости, передает корреспондент ТАСС

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Очередная акция протеста людей с инвалидностью, которую организаторы называют "Маршем людей с (не)ограниченными возможностями", проходит в четверг в Минске. Акция проводится под девизом "Люди с инвалидностью тела против беспредела людей с инвалидностью души", передает корреспондент ТАСС.

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Собравшиеся на площади Независимости у Красного костела несколько десятков человек на инвалидных колясках и костылях следуют вдоль проспекта Независимости под бело-красно-белой символикой и скандируют "Живе Беларусь!" , "Это наш город", "Не забудем, не простим". Прохожие поддерживают их аплодисментами, а проезжающие машины сигналят.

Одновременно в разных частях города в четверг минчане стоят в цепях солидарности, студенты некоторых вузов проводят акции в поддержку отчисленных товарищей и уволенных преподавателей. По данным Белорусской ассоциации журналистов, около ГУМа, куда направляется сейчас марш людей с инвалидностью, задержана белорусская журналистка "Зеленого портала" Анастасия Захаревич.

На первой подобной акции 15 октября люди с инвалидностью смогли дойти только до ГУМа, после чего разошлись, был задержан сопровождавший колонну юрист Офиса по правам людей с инвалидностью Олег Граблевский. 22 октября на аналогичном марше задержаний не было.

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