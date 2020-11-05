Вице-премьер Украины заявил, что план Киева по Донбассу предполагает самороспуск ДНР и ЛНР

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Подготовленный Киевом "План совместных шагов" в отношении Донбасса предусматривает самороспуск Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил вице-премьер Украины, заместитель главы украинской делегации в контактной группе Алексей Резников в интервью агентству РБК-Украина.

"В нашем плане действий мы ставим как условие самороспуск этих формирований (ДНР и ЛНР - прим. ТАСС)", - сказал он. "Первой стадией" выполнения плана Резников назвал решение вопроса безопасности на неподконтрольных территориях, что подразумевает вывод из Донбасса "боевиков и незаконных вооруженных формирований". "Прекращение горячей военной фазы возможно при условии вывода всех вооруженных формирований, демилитаризации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, разоружения и разминирования", - отметил он.

В своем плане Киев предлагает расширить мандат ОБСЕ, что даст возможность проводить совместное патрулирование в Донбассе "вновь созданными подразделениями охраны общественного порядка с участием граждан Украины, которые готовы присягнуть и это делать". При этом вице-премьер отметил, что еще находится на стадии обсуждения вопрос о том, нужно ли будет создавать для этого специальные подразделения. "Это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно, как элемент департамента СММ ОБСЕ. Туда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях", - пояснил Резников.

При этом он подчеркнул, что участвовать в патрулировании должны граждане Украины как с подконтрольной, так и с неподконтрольной территории страны. "Понизить градус страха можно, если мы говорим, что охраной общественного порядка занимаются люди, которые не участвовали в боевых действиях ни в каком виде. Тогда это будет вызывать больше доверия у всех, в том числе у международных партнеров", - добавил он.

В рамках блока по безопасности, который идет первым в плане, также необходимо осуществить "взятие под контроль" украинско-российской границы в Донбассе, добавил Резников. Обо всех других шагах, в том числе о выборах в Донбассе, можно будет говорить после выполнения первого блока плана, подчеркнул вице-премьер.

Ранее в четверг советник главы украинской делегации в контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина подготовила план действий в Донбассе, который будет обсуждаться в ходе следующего заседания контактной группы по урегулированию конфликта в регионе 10 ноября. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь сообщил в четверг на брифинге, что Киев допускает возможность проведения выборов на неподконтрольной территории Донбасса до 31 марта 2021 года, но по украинскому законодательству и при условии восстановления контроля на совместном участке границы с РФ.