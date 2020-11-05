ОБСЕ заявила о массовых и систематических нарушениях прав человека в Белоруссии

ВЕНА, 5 ноября. /ТАСС/. Назначенный в рамках Московского механизма докладчик Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Вольфганг Бенедек считает, что нарушения прав человека в Белоруссии в связи с выборами президента были массовыми и систематическими. Об этом говорится в его докладе о предполагаемых нарушениях прав человека в Белоруссии по итогам президентских выборов. Представленный в четверг на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ доклад есть в распоряжении корреспондента ТАСС.

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"Что касается обвинений, связанных с серьезными нарушениями прав человека, они признаны массовыми и систематическими, неопровержимо доказанными. Особую тревогу вызывает то, что хорошо задокументированные случаи пыток и жестокого обращения при подавлении силами безопасности политического инакомыслия еще не привели к привлечению к ответственности кого-либо, что подтверждает утверждения об общей безнаказанности, в том числе, из-за отсутствия справедливого судебного процесса по политическим делам", - сказано в докладе.

В соответствии с мандатом и на основе выводов докладчик представил рекомендации Белоруссии, ОБСЕ и международному сообществу, которые могут способствовать разрешению драматической ситуации, связанной с президентскими выборами и соответствующими массовыми нарушениями прав человека, отмечается в документе. Все это было сделано в конструктивном духе с учетом будущего Белоруссии как европейской страны, основанной на правах человека, демократии и верховенстве закона, указано в докладе.

Рекомендации Минску в сфере прав человека

Минску рекомендуется "немедленно прекратить любое насилие, в частности пытки и жестокое обращение в отношении мирных демонстрантов и оппонентов, немедленно и безоговорочно освободить всех заключенных, удерживаемых по политическим мотивам, включая всех задержанных, арестованных в связи с протестами против президентских выборов 9 августа 2020 года, освободить всех журналистов, работников СМИ и блогеров".

Кроме того, в докладе указано на необходимость обеспечить задержанным быстрый доступ к адвокатам, надлежащий доступ к медицинской помощи. "Воздерживаться от репрессий и внесудебных наказаний, таких как увольнение протестующих и митингующих или уголовное преследование должностных лиц", - отмечается в документе.

Предлагается обеспечить соблюдение стандартов справедливого судебного разбирательства, таких как презумпция невиновности и быстрый доступ к юридической помощи, "прекратить любое преследование, запугивание, препятствование или давление в отношении адвокатов, ведущих "политические" дела, воздерживаться от каких-либо ограничений свободы выражения мнения адвокатов, чтобы публично информировать о делах по согласованию со своими клиентами".

В докладе ОБСЕ обращен также призыв к Минску уважать право людей на собрания, воздерживаться от задержаний участников акций протеста, пикетов или других форм выражения мнений, уважать право детей на свободу выражения мнений и собраний, прекратить угрожать родителям изъятием детей из-под опеки в контексте их участия в собраниях или политического инакомыслия.

Призыв к расследованию безнаказанности

Докладчик ОБСЕ также рекомендует белорусским властям "расследовать все утверждения о пытках, жестоком обращении, сексуальном насилии, исчезновениях и убийствах со стороны сил безопасности", обеспечить привлечение к ответственности виновных, скорейшее завершение расследований и начало судебных процессов для привлечения к ответственности виновных в пытках, бесчеловечном обращении и других нарушениях прав человека.

"Разрешить специальным процедурам ООН, в частности специальному докладчику по вопросу о положении в области прав человека в Белоруссии, посещать страну на основании постоянных приглашений, - говорится в документе. - Вступить в диалог со всеми сторонами, в частности с гражданским обществом, а также с Координационным советом".

В сентябре 2020 года 17 государств - участников ОБСЕ выступили с требованием применить Московский механизм ОБСЕ в отношении Белоруссии с целью создания экспертной группы по изучению ситуации с правами человека в Белоруссии после президентских выборов. Это уже второй случай запуска данного механизма в отношении Белоруссии после того, как в предыдущий раз такой шаг предпринимался в 2011 году. Докладчик предлагает свои рекомендации Белоруссии и ОБСЕ для решения вызвавших обеспокоенность вопросов в сфере прав человека на основе сообщений о запугивании и преследовании политических активистов, журналистов, юристов, правозащитников, задержании потенциальных кандидатов в президенты, ограничении доступа к информации, чрезмерном применении силы против мирных демонстрантов.

О выборах в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, и они продолжаются до сегодняшнего дня. Власти требуют прекратить незаконные акции, к которым присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью.