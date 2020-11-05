В ДНР сообщили об обстреле украинской армией автобуса с работниками фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков открыли огонь по автобусу, в котором находились сменные работники Донецкой фильтровальной станции. Об этом в четверг сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Обстрел велся в направлении автобуса, который после ротации смен работников Донецкой фильтровальной станции следовал по автотрассе Н-20 в город Ясиноватая. По счастливой случайности никто не пострадал", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

По данным представительства, огонь велся со стороны города Авдеевка в направлении населенного пункта Каштановое. Для обстрела киевские силовики применили стрелковое оружие. Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал факт нарушения режима прекращения огня, сообщили в республике.

Уточняется, что представительство ДНР в СЦКК запросило от украинской стороны дополнительные гарантии безопасности для установления устойчивого режима тишины, благодаря чему удалось завершить ротацию смен работников фильтровальной станции.

В четверг в представительстве республики сообщили, что украинские силовики четыре раза за прошедшие сутки обстреляли территорию ДНР.

В Донбассе с 27 июля действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.