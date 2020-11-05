СМИ: словацкая полиция в ходе спецоперации задержала своего экс-президента

ПРАГА, 5 ноября. /ТАСС/. Полиция Словакии проводит в четверг операцию "Очищение", связанную с расследованием преступлений в рядах правоохранительных органов. Об этом сообщил словацкий телеканал TA3 со ссылкой на пресс-секретаря Специального управления прокуратуры страны Яну Тюкюлыову.

"В ходе операции "Очищение" было задержано значительное число лиц за преступления, среди которых создание и поддержка деятельности организованной преступной группировки, а также злоупотребление служебным положением, - отметила она. - Против этих лиц выдвинуты соответствующие обвинения".

Других подробностей представитель прокуратуры не сообщила. Между тем, согласно данным телеканала, операция проходит на всей территории Словакии. В ходе нее полиция задержала, в частности, экс-президента полиции Тибора Гашпара и бывшего руководителя Национального агентства криминалистики Петера Грашка.

На вилле задержанного Гашпара в городе Нитра (Западная Словакия) проходит обыск. Этот факт подтвердил адвокат экс-президента республиканской полиции Марек Пара.

Обыски проходят и в домах других недавно вышедших в отставку высокопоставленных офицеров полиции. На допрос к следователям доставлен бывший начальник спецотдела борьбы с коррупцией Роберт Краймера.

Операция "Очищение", по сведениям телеканала, связана с расследованием имеющейся у следствия информации о причастии высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов к уголовным преступлениям, включая коррупцию. Многие из подозреваемых покинули посты после убийства 21 февраля 2018 года словацкого журналиста-расследователя Яна Куциака. Он вскрыл коррупционные схемы во властных структурах, что привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера Словакии лидера социал-демократов Роберта Фицо.