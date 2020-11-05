Алиев считает, что Азербайджан выполняет резолюции СБ ООН, освобождая территории

БАКУ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что его страна выполняет основные принципы карабахского урегулирования, закрепленные резолюциями Совбеза ООН, освобождая территории в результате военной операции. Такое мнение азербайджанский лидер выразил в интервью испанскому агентству EFE .

"Мы уже выполнили часть основных принципов резолюций Совета Безопасности ООН. Основные принципы фактически требовали освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Армения не хотела сделать это добровольно, поэтому нам пришлось заставить их", - приводит слова Алиева в четверг агентство АзерТАдж.

Алиев отметил, что эти принципы были разработаны с помощью Минской группы ОБСЕ, однако, по его мнению, "они не использовали все имеющиеся в их руках инструменты для оказания давления на Армению по освобождению территорий".

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.