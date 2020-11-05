Алиев считает, что Азербайджан выполняет резолюции СБ ООН, освобождая территории

БАКУ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что его страна выполняет основные принципы карабахского урегулирования, закрепленные резолюциями Совбеза ООН, освобождая территории в результате военной операции. Такое мнение азербайджанский лидер выразил в интервью испанскому агентству EFE.
"Мы уже выполнили часть основных принципов резолюций Совета Безопасности ООН. Основные принципы фактически требовали освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Армения не хотела сделать это добровольно, поэтому нам пришлось заставить их", - приводит слова Алиева в четверг агентство АзерТАдж.
Алиев отметил, что эти принципы были разработаны с помощью Минской группы ОБСЕ, однако, по его мнению, "они не использовали все имеющиеся в их руках инструменты для оказания давления на Армению по освобождению территорий".
Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.