СМИ: глава МВД Австрии заявил о сотрудничестве с ФБР по расследованию теракта в Вене

ТАСС, 5 ноября. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил в четверг о совместной работе с Федеральным бюро расследований (ФБР) США по теракту, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщила газета Kurier .

По ее данным, Австрия получила от ФБР информацию о нападавшем и других задержанных.

В Вене 2 ноября произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. В результате атаки четыре человека погибли, 22 получили ранения. Вооруженный преступник был ликвидирован полицией, он был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Полиция ведет розыск возможных сообщников нападавшего. Власти Австрии назвали произошедшее терактом.

В среду начальник полиции Вены Герхард Пюрстль сообщил, что граждане нескольких стран, в том числе России, есть среди задержанных по подозрению в связях с преступником, который устроил террористический акт в Вене. Задержание 14 человек из ближайшего окружения венского боевика произошло 3 ноября. Они были доставлены на допрос. В отношении них ведется расследование по подозрению в участии в террористической организации.