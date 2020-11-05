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Выборы президента США - 2020
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Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах в США

Ранее телеканал CNN сообщил, что избирательный штаб действующего президента США может подать судебные иски в связи с обработкой бюллетеней в штатах Аризона и Невада
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Susan Walsh
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Susan Walsh

ТАСС, 5 ноября. Действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на прошедших во вторник выборах в Соединенных Штатах.

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"Остановите подсчет [голосов]!", - написал он на своей странице в Twitter

В среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что избирательный штаб Трампа может подать судебные иски в связи с обработкой бюллетеней в штатах Аризона и Невада. Ранее штаб Трампа подал иски с требованием приостановить обработку бюллетеней в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, представители республиканца заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин.

Во вторник в США прошли всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен. Согласно прогнозам телеканала Fox News, действующий президент Дональд Трамп уже заручился поддержкой 214 выборщиков, а кандидат от Демократической партии Джозеф Байден - 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.

' ТАСС/Ruptly/Reuters'

 

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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