Fox: штаб Трампа оспорит в суде предполагаемые нарушения на выборах в Неваде

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Предвыборный штаб республиканца Дональда Трампа планирует в суде оспорить предполагаемые нарушения при голосовании на всеобщих выборах в колеблющемся штате Невада (шесть голосов выборщиков). Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News .

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По его данным, бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл, входящий в предвыборный штаб действующего американского лидера, намерен на пресс-конференции в Лас-Вегасе (штат Невада) объявить о подаче судебного иска в этом штате. Как отмечает Fox News, в штабе республиканца считают, что на выборах в Неваде проголосовали по меньшей мере 10 тыс. человек, которые более не проживают там.

В ходе предвыборной кампании Трамп подвергал критике и грозил судебными исками властям Невады во главе с губернатором-демократом Стивом Сисолаком за их решение в условиях пандемии предоставить возможность досрочного голосования по почте всем зарегистрированным в штате избирателям. По мнению кандидата от республиканцев, это может грозить махинациями на выборах и создает опасность голосования мертвых душ. Трамп также многократно подвергал критике сам способ голосования по почте.

Победа в Неваде дает кандидату в президенты США шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Этот штат входит в число колеблющихся, где исход голосования не предрешен. По оценкам Fox News, в Неваде кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден, который заручился сейчас голосами 264 выборщиков, опережает на 0,6 процентного пункта Трампа по итогам обработки 75% бюллетеней.

Штаб Трампа ранее подал иски с требованием приостановить обработку бюллетеней в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, представители республиканца заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин.

На всеобщих выборах в США, прошедших во вторник, избирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов нижней палаты Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Подсчет голосов, поданных в ходе президентской гонки, победитель которой до сих пор не определен, затягивается. Трамп, согласно прогнозам агентства Associated Press, заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден - 264.