Глава МВД ФРГ заявил, что в Германии может в любой момент произойти исламистская атака

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Угроза совершения терактов в Германии остается высокой, атака может произойти в любой момент. Такое мнение выразил в четверг глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, выступая в Бундестаге на заседании, посвященном теме противодействия исламскому терроризму.

"Угроза у нас в стране высока. Следует исходить из того, что в любое время могут произойти теракты", - считает министр. По его мнению, для эффективной борьбы с терроризмом нужно активизировать сотрудничество внутри ЕС. Зеехофер сообщил, что данная тема будет основной на встрече глав МВД стран ЕС 13 ноября.

Одновременно министр предостерег от поспешных выводов после теракта в Вене и ужесточения законодательства. "Я советую воздержаться от поспешных заключений", - сказал он. По его мнению, следует последовательно применять уже существующие законы в области внутренней безопасности. Зеехофер также сообщил, что большая часть из 615 потенциально опасных исламистов в ФРГ является либо гражданами Германии, либо лицами, имеющими двойное гражданство.

"Наша борьба против терроризма направлена против фанатично настроенного и опирающегося на насилие экстремизма, а не против ислама", - указал глава МВД ФРГ.

В австрийской столице Вене 2 ноября произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. В результате атаки четыре человека погибли, 22 получили ранения. Вооруженный преступник был ликвидирован полицией, он был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Полиция ведет розыск возможных сообщников нападавшего. Власти Австрии назвали произошедшее терактом.