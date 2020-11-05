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Выборы президента США - 2020
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Трамп заявил, что пришедшие по почте после выборов голоса не засчитают

Администрация Twitter отметила соответствующий твит президента США как "вводящий в заблуждение"
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE

ТАСС, 5 ноября. Действующий президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что избирательные бюллетени, полученные по почте после дня всеобщих выборов (3 ноября), не будут посчитаны.

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"Голоса, пришедшие после дня выборов, не будут посчитаны", - написал Трамп в Twitter.

Администрация Twitter отметила эту запись президента США как "вводящую в заблуждение". "Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии", - указано в сообщении вместо оригинального текста. При этом пользователи могут просмотреть исходный текст публикации Трампа, нажав на слово "посмотреть".

На всеобщих выборах в США, прошедших во вторник, избирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов нижней палаты Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Подсчет голосов, поданных в ходе президентской гонки, победитель которой до сих пор не определен, затягивается. Трамп, согласно прогнозам агентства Associated Press, заручился поддержкой 214 выборщиков, а кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден - 264.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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