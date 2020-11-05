Власти Аризоны не ожидают пересчета голосов на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти штата Аризона не ожидают, что после подсчета всех бюллетеней на прошедших во вторник выборах в США будет запущена процедура пересчета голосов. Об этом в четверг сообщила госсекретарь штата Кэти Хоббс в эфире телеканала ABC .

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Согласно законам штата, процедура пересчета голосов может быть запущена, если разница в результатах составляет 0,1% или меньше от общего числа голосов. "Наш допуск по пересчету очень маленький, так что я не думаю, что мы дойдем до этого", - сказала Хоббс. В свете информации о возможности подачи штабом кандидата от республиканцев и нынешнего президента США Дональда Трампа судебного иска в отношении штата в связи с обработкой бюллетеней госсекретарь Аризоны отметила, что не видит никакого "законного пути" для главы Белого дома осуществить это.

Хоббс добавила, что ожидает завершения подсчета голосов в штате в пятницу. По ее сведениям, сотрудникам избирательных центров штата осталось обработать порядка 350 тыс. бюллетеней.

Выступая 4 ноября в Белом доме, Трамп выразил уверенность в том, что одержит победу в колеблющихся штатах Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Северная Каролина, а также в Аризоне. В настоящее время, после обработки 88% бюллетеней в Аризоне, лидирует кандидат от демократов Джозеф Байден, опережая Трампа менее чем на 70 тыс. голосов.

На всеобщих выборах в США, прошедших во вторник, избирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов нижней палаты Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Подсчет голосов, поданных в ходе президентской гонки, победитель которой до сих пор не определен, затягивается. Трамп, согласно прогнозам агентства Accociated Press, заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 264.