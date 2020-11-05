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Выборы президента США - 2020

WSJ: Трамп может запросить пересчет голосов в Висконсине

По мнению профессора Университета штата Огайо Эдварда Фоли, "история свидетельствует, что крайне сложно изменить результаты голосования по всему штату, если преимущество одного кандидата составляет более тысячи голосов"

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа может потребовать пересчета голосов, поданных на выборах в штате Висконсин, в случае, если разница в их числе составит менее 1%, однако шансы на то, что пересчет приведет к коренному изменению ситуации, невелики. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на профессора Университета штата Огайо Эдварда Фоли.

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Прежде чем формально потребовать пересчета, штаб Трампа обязан дождаться передачи в комиссию штата Висконсин по выборам результатов голосования со всех участков. Пересчет должен быть завершен в течение 13 суток. По решению суда он может быть осуществлен как вручную, так и с помощью автоматизированной системы, отметила газета, и за этим процессом могут наблюдать все желающие. По данным на минувшие сутки, кандидат на пост президента от Демократической партии Джозеф Байден опережал Трампа в Висконсине на 0,624%, отметила The Wall Street Journal.

По мнению профессора Фоли, "история свидетельствует, что крайне сложно изменить результаты голосования по всему штату, если преимущество одного кандидата составляет более тысячи голосов". "Это может случиться, но это крайне редкое событие", - добавил он.

Ранее телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники, что избирательный штаб Трампа может запросить пересчет голосов в штате Висконсин и подать судебные иски в связи с обработкой бюллетеней в американских штатах Аризона и Невада.

Во вторник в США прошли всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен. Согласно прогнозам телеканала Fox News, Трамп уже заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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