Глава миссии наблюдателей ОБСЕ обвинил Трампа в "грубом злоупотреблении должностью"

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Руководитель миссии наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Михаэль Георг Линк утверждает, что до сих пор нарушений на президентских выборах в США не установлено. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью газете Stuttgarter Zeitung .

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По его словам, эксперты от ОБСЕ "не смогли найти каких-либо признаков систематических проблем" и "наблюдали за исключительно профессиональной обработкой потока голосов по почте". "Утверждения Трампа о манипуляциях беспочвенны", - констатировал Линк.

Действующий президент США Дональд Трамп в среду, выступая в Белом доме, выразил уверенность в том, что побеждает в колеблющихся штатах Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Северная Каролина. Подсчет голосов, однако, тогда еще не завершился. По мнению Линка, это было "грубым злоупотреблением должностью" президента. "По-настоящему тревожным было то, что американский главнокомандующий из Белого дома, то есть располагая всеми регалиями власти, потребовал прекращения подсчета [голосов] в связи с якобы своей победой", - отметил глава миссии ОБСЕ.

Штаб Трампа ранее подал иски с требованием приостановить обработку бюллетеней в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, представители республиканца заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин.

На всеобщих выборах в США, прошедших во вторник, избирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов нижней палаты Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Подсчет голосов, поданных в ходе президентской гонки, победитель которой до сих пор не определен, затягивается. Трамп, согласно прогнозам агентства Associated Press, заручился поддержкой 214 выборщиков, а кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден - 264.