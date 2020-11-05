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Выборы президента США - 2020

NBC: демонстранты в Аризоне собрались у центра обработки бюллетеней

Участники акции утверждали, что у Трампа украли голоса

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Группа демонстрантов, некоторые с оружием, собралась в среду вечером у центра обработки избирательных бюллетеней в округе Марикопа (штат Аризона). Как сообщила в четверг телекомпания NBC, участники акции утверждали, что у президента Дональда Трампа "украли голоса".

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Нескольких сотрудников центра обработки бюллетеней, по данным телекомпании, при выходе из здания сопровождали полицейские в интересах их безопасности. По словам представителя аппарата шерифа округа Марикопа Калберта Гиллета, никто из участников демонстрации не был задержан.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден лидирует в штате Аризона с преимуществом примерно в 70 тыс. голосов: его поддержали 50,5% избирателей в штате, а Трампа - 48,1%, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на собственные оценки.

Акции протеста в связи с выборами, по данным NBC, прошли также в Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Питтсбурге, Миннеаполисе, Сан-Диего и в Портленде.

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СШАВыборы президента США - 2020
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