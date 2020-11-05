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Кризис в Белоруссии

Канцлер Австрии провел встречу с Тихановской в Вене

По словам Себастьяна Курца, Австрия "готова оказывать дальнейшую поддержку укреплению белорусского гражданского общества и развитию инклюзивного диалога, ведущего к свободным и справедливым выборам"

ВЕНА, 5 ноября. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц встретился в Вене с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и заявил о готовности его страны поддерживать белорусское гражданское общество. Об этом он сообщил в четверг на своей странице в Twitter.

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"Хорошая встреча со [Светланой] Тихановской. Австрия готова оказывать дальнейшую поддержку укреплению белорусского гражданского общества и развитию инклюзивного диалога, ведущего к свободным и справедливым выборам", - написал Курц.

Светлана Тихановская была кандидатом в президенты Белоруссии на выборах, которые состоялись 9 августа 2020 года. Согласно официально объявленным результатам голосования, она набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Тихановская не признала итоги голосования. На этом фоне в Белоруссии начались массовые акции протеста несогласных с итогами выборов. Тихановская выехала из страны и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который объявил, что будет бороться за объявление новых выборов.

Теги
АвстрияБелоруссияКурц, СебастьянКризис в Белоруссии
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