Канцлер Австрии провел встречу с Тихановской в Вене

ВЕНА, 5 ноября. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц встретился в Вене с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и заявил о готовности его страны поддерживать белорусское гражданское общество. Об этом он сообщил в четверг на своей странице в Twitter .

"Хорошая встреча со [Светланой] Тихановской. Австрия готова оказывать дальнейшую поддержку укреплению белорусского гражданского общества и развитию инклюзивного диалога, ведущего к свободным и справедливым выборам", - написал Курц.

Светлана Тихановская была кандидатом в президенты Белоруссии на выборах, которые состоялись 9 августа 2020 года. Согласно официально объявленным результатам голосования, она набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Тихановская не признала итоги голосования. На этом фоне в Белоруссии начались массовые акции протеста несогласных с итогами выборов. Тихановская выехала из страны и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который объявил, что будет бороться за объявление новых выборов.