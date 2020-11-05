Власти штата Джорджия заявили, что предстоит обработать более 60 тыс. бюллетеней

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 60 тыс. избирательных бюллетеней остаются необработанными в колеблющемся штате Джорджия (16 голосов выборщиков). Об этом заявил в четверг на пресс-конференции представитель местных властей.

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По его словам, обработка бюллетеней продолжается еще в нескольких округах штата. Как уточняет телеканал Fox News, который вел трансляцию, в числе этих округов есть те, жители которых традиционно отдают предпочтение демократам. "Всего [необработанными] остаются примерно больше 60 тыс. бюллетеней", - указал представитель офиса секретаря штата.

"Ожидание завершения обработки бюллетеней продлится в течение дня и, если необходимо, продолжится вечером", - подчеркнул он. К настоящему моменту, согласно оценкам Fox News по итогам обработки 99% бюллетеней, республиканец Дональд Трамп лидирует в Джорджии с 49,6% голосов избирателей. У демократа Джозефа Байдена - 49,2% голосов.

Джорджия входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Байден, согласно оценкам Fox News, заручился к настоящему моменту поддержкой 264 выборщиков, Трамп - 214.

Избирательный штаб Трампа ранее подал иск с требованием приостановить обработку бюллетеней в Джорджии, а также в Пенсильвании и Мичигане. Телекомпания CNN сообщала со ссылкой на источники, что штаб республиканца готов потребовать пересчета голосов в Джорджии, если он проиграет в этом штате. В Джорджии оспорить итоги обработки бюллетеней можно, если разрыв между кандидатами по числу полученных голосов составляет не более 0,5 процентных пункта.

Представители республиканца также заявляли, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин. По данным Fox News, штаб республиканца также планирует оспорить в суде предполагаемые нарушения на выборах в штате Невада.