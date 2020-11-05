В штабе Байдена уверены в победе демократа в штате Невада

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден одержит победу в колеблющемся штате Невада (6 голосов выборщиков), что позволит ему набрать необходимые для победы в борьбе за Белый дом 270 голосов выборщиков. С таким заявлением выступила в четверг на пресс-конференции менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон. Трансляция ведется на сайте демократа.

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"В Неваде [бывший] вице-президент [Байден] лидирует с преимуществом в 8 тыс. голосов. Наши данные гласят, что мы одержим там победу", - указала О'Мэлли Диллон. "Мы ожидаем, что сегодня завершится обработка бюллетеней и будут объявлены результаты. Некоторые из этих данных будут озвучены в полдень (по времени Восточного побережья США, 20:00 мск), - подчеркнула она.

Победа в Неваде дает кандидату в президенты США шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Этот штат входит в число колеблющихся, где исход голосования не предрешен. По оценкам телеканала Fox News, в Неваде Джозеф Байден, который заручился сейчас голосами 264 выборщиков, опережает на 0,6 процентного пункта республиканца Дональда Трампа по итогам обработки 75% бюллетеней.

Fox New ранее сообщил, что штаб республиканца планирует в суде оспорить предполагаемые нарушения при голосовании на выборах в этом штате. В штабе республиканца считают, что в Неваде якобы проголосовали по меньшей мере 10 тыс. человек, которые более не проживают там. Штаб Трампа ранее подал иски с требованием приостановить обработку бюллетеней в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, представители республиканца заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин.

На всеобщих выборах в США, прошедших во вторник, избирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов нижней палаты Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Подсчет голосов, поданных в ходе президентской гонки, победитель которой до сих пор не определен, затягивается. Трамп, согласно прогнозам агентства Ассошиэйтед Пресс, заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден - 264.