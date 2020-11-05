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Выборы президента США - 2020
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Трамп заявил о намерении подать иски против всех штатов, где начал лидировать Байден

Избирательный штаб действующего президента США ранее подал иск с требованием приостановить обработку бюллетеней в Джорджии, Пенсильвании и Мичигане
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ТАСС, 5 ноября. Действующий президент США Дональд Трамп заявил в четверг о намерении подать иски против властей всех штатов, где в недавнем времени в ходе подсчета голосов на президентских выборах начал лидировать его соперник Джозеф Байден.

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"Нами будут поданы иски против всех штатов, где в недавнем времени начал лидировать Байден, за фальсификацию результатов голосования и мошенничество на выборах на уровне штата. Множество доказательств - просто проверьте СМИ", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Избирательный штаб Трампа ранее подал иск с требованием приостановить обработку бюллетеней в Джорджии, а также в Пенсильвании и Мичигане. Телекомпания CNN сообщала со ссылкой на источники, что штаб республиканца готов потребовать пересчета голосов в Джорджии, если он проиграет в этом штате.

Представители республиканца также заявляли, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин. По данным Fox News, штаб республиканца также планирует оспорить в суде предполагаемые нарушения на выборах в штате Невада.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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