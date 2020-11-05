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Дело Пола Уилана

Брат Пола Уилана утверждает, что тот жалуется на условия содержания в колонии

По словам Дэвида Уилана, осужденного за шпионаж "будят ночью через каждые два часа"

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Американец Пол Уилан, приговоренный Мосгорсудом к 16 годам лишения свободы за шпионаж против России, жалуется на условия содержания в исправительной колонии в Мордовии, утверждает его брат Дэвид Уилан.

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По его словам, которые приводятся в распространенном им в четверг заявлении, Пола Уилана "будят ночью через каждые два часа", причем началось это "не сразу после его прибытия в колонию, а лишь в последние несколько недель".

Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

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