Штаб Байдена считает "политическим театром" попытки Трампа остановить подсчет голосов

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Попытки республиканцев добиться приостановки подсчета бюллетеней, подданных на выборах 3 ноября, необоснованны и являются "политическим театром". Об этом заявил в четверг советник штаба демократов Боб Бауэр на видеоконференции, транслировавшейся на сайте предвыборной кампании Байдена.

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"Попытки приостановить подсчет голосов совершенно необоснованны, - подчеркнул он. - Их цель - создать условия для того, чтобы распространить недостоверную информацию о ходе избирательного процесса. В то время как сотрудники избирательных комиссий работают круглосуточно, представители штаба [действующего президента США Дональда] Трампа продолжают выступать с утверждениями по поводу того, что на выборах якобы допущены нарушения. Это политический театр".

По словам Бауэра, "штаб Трампа пытается создать завесу вокруг процесса подсчета голосов". "Но эта завеса не настолько плотная, и мы видим эти попытки", - подчеркнул он.

На всеобщих выборах в США, прошедших во вторник, избирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов нижней палаты Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Подсчет голосов, поданных в ходе президентской гонки, победитель которой до сих пор не определен, затягивается. Трамп, согласно прогнозам агентства Associated Press, заручился поддержкой 214 выборщиков, а кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден - 264.