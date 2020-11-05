CNN: Байден увеличил отрыв от Трампа в Неваде

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден увеличил отрыв от республиканца Дональда Трампа в колеблющемся штате Невада (6 голосов выборщиков) до 1 процентного пункта. Такие оценки приводит в четверг телекомпания CNN по итогам обработки 87% бюллетеней.

Победа в Неваде дает кандидату в президенты США шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Этот штат входит в число колеблющихся, где исход голосования не предрешен. По оценкам телеканала Fox News, Байден заручился к настоящему моменту голосами 264 выборщиков, у Трампа - 214 голосов.