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Выборы президента США - 2020
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CNN: Байден увеличил отрыв от Трампа в Неваде

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© EPA-EFE/DAVID BECKER

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден увеличил отрыв от республиканца Дональда Трампа в колеблющемся штате Невада (6 голосов выборщиков) до 1 процентного пункта. Такие оценки приводит в четверг телекомпания CNN по итогам обработки 87% бюллетеней.

Победа в Неваде дает кандидату в президенты США шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Этот штат входит в число колеблющихся, где исход голосования не предрешен. По оценкам телеканала Fox News, Байден заручился к настоящему моменту голосами 264 выборщиков, у Трампа - 214 голосов.

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СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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