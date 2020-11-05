{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

СМИ: обработку бюллетеней приостановили в двух округах Пенсильвании

По оценкам CNN, в обоих округах уверенно лидирует демократ Джозеф Байден

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти по меньшей мере двух округов колеблющегося штата Пенсильвания (20 голосов выборщиков) приостановили обработку бюллетеней на всеобщих выборах в США. Об этом сообщили в четверг телекомпании CNN и NBC.

По информации NBC, обработка бюллетеней приостановлена в округе Филадельфия, где находится одноименный город - крупнейший в штате. В то же время, по данным CNN, подсчет голосов временно остановлен в округе Аллегейни, где расположен второй по величине город Пенсильвании - Питтсбург. По оценкам CNN, в обоих округах уверенно лидирует демократ Джозеф Байден. В целом по штату лидерство с 50,3% голосов избирателей удерживает республиканец Дональд Трамп, у Байдена - 48,5%.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
Выборы президента США - 2020
Трамп заявил о намерении подать иски против всех штатов, где начал лидировать Байден
Избирательный штаб действующего президента США ранее подал иск с требованием приостановить обработку бюллетеней в Джорджии, Пенсильвании и Мичигане
Читать полностью