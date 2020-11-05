Ереван сообщил об ударах азербайджанских ВС по мирным жителям в Карабахе

ЕРЕВАН, 5 ноября. /ТАСС/. Азербайджанские ВС в течение дня продолжали бомбить мирные населенные пункты в Нагорном Карабахе, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в четверг сообщает Информцентр при правительстве Армении.

"В направлении Мартуни была применена тяжелая артиллерия. Шуши периодически подвергался ракетному обстрелу из установки "Град". Под прицел вновь были взяты объекты гражданского и общественного значения. Есть разрушения. Под обстрелом в течение дня был и Степанакерт. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении информационного центра.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.