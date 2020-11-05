Лукашенко распорядился не впускать в страну белорусов из-за ситуации с коронавирусом

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал распоряжение руководству Госпогранкомитета не впускать в страну белорусских граждан, выехавших за рубеж во время пандемии. Об этом он заявил в четверг на совещании, кадры которого показало белорусское телевидение.

"Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом, - отметил Лукашенко. - Поехали туда учиться - пусть учатся, работать - пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются".

После совещания у президента Государственный пограничный комитет Белоруссии рекомендовал гражданам страны в связи с пандемией не выезжать за ее пределы. Белоруссия с 1 ноября временно приостановила пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства через наземные пункты пропуска. Данное ограничение не распространяется на граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Белоруссии в Россию. Ограничения, вводимые с 1 ноября, не распространяются также на лиц, прибывающих в Белоруссию через аэропорт Минска.

За последние сутки число заразившихся коронавирусом в Белоруссии увеличилось на 982. Общее число инфицированных достигло 103 295 (1,08% от общей численности населения).