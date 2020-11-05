{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Twitter пометил три записи Трампа о результатах выборов как содержащие спорный контент

Речь идет о сообщениях, в которых действующий президент США призвал прекратить мошенничество на выборах, заявил, что полученные по почте после дня выборов бюллетени не будут посчитаны, а также сообщил о намерении подать иски против властей штатов, где начал лидировать Джозеф Байден

ТАСС, 5 ноября. Три публикации действующего президента США Дональда Трампа о результатах выборов главы государства Twitter в четверг пометил как содержащие "спорный контент".

Спецпроект на тему
Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

"Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии", - указано вместо текста сообщений.

При этом пользователи могут увидеть исходный текст публикаций Трампа, кликнув на слово "посмотреть". Модерации подверглись сообщения действующего президента, в которых он призывал прекратить мошенничество на выборах и заявлял, что избирательные бюллетени, полученные по почте после дня всеобщих выборов (3 ноября), не будут посчитаны. Кроме того, Twitter пометил как спорную запись Трампа о намерении подать иски против властей всех штатов, где в недавнем времени в ходе подсчета голосов начал лидировать его соперник Джозеф Байден.

Всеобщие выборы состоялись в США во вторник. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.

Согласно прогнозам телеканала Fox News, а также агентства Associated Press (АP), Трамп уже заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 264. Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Онлайн
Подведение итогов выборов президента США. Онлайн
По последним данным телеканала Fox News, Байден может рассчитывать на 264 голоса выборщиков, а Трамп - на 214 голосов
Читать полностью