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Выборы президента США - 2020

Трамп считает, что демократы "украдут выборы" с помощью позднего голосования

Президент США уверен, что он "легко выиграл выборы", если учитывать "законные голоса"

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что демократы могут "украсть выборы" с помощью отправленных после закрытия избирательных участков бюллетеней. Такое мнение республиканца приводит в четверг в Twitter его предвыборный штаб.

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"Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выиграл выборы. Если вы считаете незаконные и поздние голоса, то они (демократы) могут украсть у нас выборы", - отмечается в записи.

Всеобщие выборы состоялись в США во вторник. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен. Согласно прогнозам телеканала Fox News, а также агентства Associated Press, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков из необходимых 270, а кандидат от демократов Джозеф Байден - 264.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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Подведение итогов выборов президента США. Онлайн
По последним данным телеканала Fox News, Байден может рассчитывать на 264 голоса выборщиков, а Трамп - на 214 голосов
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