Президент Грузии заявила, что митинги мешают работе избирательной администрации

ТБИЛИСИ, 5 ноября. /ТАСС/. Митинги у зданий окружных избирательных комиссий, где идет рассмотрение жалоб, зафиксированных на парламентских выборах, мешают работе избирательной администрации. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили.

"Протестные акции у зданий окружных избирательных комиссий, особенно агрессивные действия участников митинга, мешают работе избирательной администрации. Необходима спокойная среда, чтобы голос каждого избирателя был защищен", - говорится в заявлении. Грузинский лидер призывает демонстрантов к спокойствию и соблюдению мер предосторожности по нераспространению коронавируса.

Представители оппозиционных партий, их сторонники и гражданские активисты второй день подряд проводят митинги у зданий окружных избирательных комиссий Грузии. На данный момент акции протеста проходят у окружных комиссий в столичных районах Исани, Самгори, Ваке и Глдани, а также в городе Кутаиси. Митинг был и у здания окружной комиссии столичного района Мтацминда, однако позже демонстранты решили перейти к зданию ЦИК. Протестующие вместе с представителями оппозиции время от времени пытаются ворваться в здания, однако полиция пресекает их попытки. Происходят стычки с полицией. Правоохранители задержали четырех человек.

В Грузии 31 октября состоялись парламентские выборы. Они впервые проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. Ранее по пропорциональной системе избирались 77 депутатов, а по мажоритарной - 73. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После подсчета всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,23% голосов.

На втором месте блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Блок набирает 27,17% голосов. Из 30 одномандатных округов в 14 кандидаты от "Грузинской мечты" победили в первом туре, набрав более 50%. В 16 одномандатных округах будет проведен второй тур выборов, который должен состояться 21 ноября. Оппозиция не признает итогов голосования, полагая, что выборы сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента.