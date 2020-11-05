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Выборы президента США - 2020

CNN: суд в Джорджии отклонил иск штаба Трампа о нарушениях в обработке бюллетеней

По данным телекомпании, суд не нашел фактов нарушения закона в действиях избирательной комиссии Чатема

ТАСС, 5 ноября. Суд округа Чатем в штате Джорджия в четверг отклонил иск предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа, в котором утверждалось, что на одном из избирательных участков были нарушены правила подсчета бюллетеней. Об этом сообщает телекомпания CNN.

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По ее данным, штаб Трампа и отделение Республиканской партии подали иск с целью предотвращения "незаконного подсчета бюллетеней, полученных после выборов". Республиканцы обратились в суд, после того как один из наблюдателей в административном центре Чатема - городе Саванна - обратил внимание, что "бюллетени для заочного голосования, которые не были должным образом обработаны, вероятно, смешались со стопкой уже внесенных в базу данных бюллетеней". Всего, как сообщает телекомпания, речь идет о 56 бюллетенях. Суд не нашел фактов нарушения закона в действиях избирательной комиссии Чатема.

Избирательный штаб Трампа ранее подал иск с требованием приостановить обработку бюллетеней в Джорджии, а также в Пенсильвании и Мичигане. Телекомпания CNN сообщала со ссылкой на источники, что штаб республиканца готов потребовать пересчета голосов в Джорджии, если он проиграет в этом штате. В Джорджии оспорить итоги обработки бюллетеней можно, если разрыв между кандидатами по числу полученных голосов составляет не более 0,5 процентных пункта.

Всеобщие выборы состоялись в США во вторник. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.

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